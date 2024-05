Carmen Geiss kann es nicht mehr hören – „Geht mir tierisch auf den Sack“

Sie ist eine wahre Größe des deutschen Reality-TV und gilt als Oberhaupt einer der bekanntesten deutschen Familien. Carmen Geiss feiert mit der Fernsehsendung „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ große Erfolge und liebt das Leben in der Öffentlichkeit.

Die Multimillionärin ist für ihre laute und schrille Art bekannt und lebt mit ihrem Ehemann Robert und ihren zwei Töchtern Shania und Davina ein Leben in Saus und Braus. In einem aktuellen Interview verrät die 59-Jährige nun jedoch, was sie so richtig auf die Palme bringt.

Carmen Geiss findet ehrliche Worte

In einem aktuellen Interview mit der „Bild“ erzählt Carmen Geiss von ihrer Kindheit. Die Eltern des RTL2-Stars haben in der Gastronomie gearbeitet, viel Geld hatte die kleine Familie nicht. Schon früh arbeitete Geiss in einer Boutique und dann in einer Diskothek, um auf eigenen Füßen stehen zu können. Mit 15 lernte die junge Carmen dann ihren jetzigen Ehemann Robert Geiss kennen.

Doch ein bestimmtes Vorurteil kann Carmen Geiss nicht mehr hören und stellt klar: „Dieses ‚Frau-von’-Klischee geht mir tierisch auf den Sack. Ich finde es traurig, dass viele Menschen denken, dass ich mir einen Millionär geangelt habe und von seinem Geld lebe. Als ich Robert kennengelernt habe, hatte der auch nichts. Wir beide hatten nichts.“ Ihren Reichtum hat sich das Liebespaar demnach gemeinsam erarbeitet.

Der Apfel fällt ja bekanntlich nicht weit vom Stamm und so berichtet die 59-Jährige über ihre Kindheit: „Meine Mutter war genauso bekloppt wie ich. Die hatte auch immer nur Designerklamotten, teure Handtaschen und war immer perfekt gekleidet. Und so hat sie mich auch angezogen! Sie ging mit mir immer in die besten Kinderboutiquen.“ Ihren Modegeschmack hat Geiss also von ihrer mittlerweile verstorbenen Mutter geerbt.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann scheint sich Carmen Geiss ihren Lebenstraum erfüllt zu haben. An ihre Kindheit denkt der RTL2-Star dennoch gerne zurück.