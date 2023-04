„Der Super Mario Bros. Film“: Szene lässt Videospiel-Fans vor Freude ausflippen

Bislang gab es die Abenteuer von Klempner Mario nur als Videospiel, seit dem 5. April 2023 kann man sie im Kino erleben. Denn „Der Super Mario Bros. Film“ ist raus. Spaß für die ganze Familie trifft hierbei definitiv zu, denn wer nicht mit den Videospielen aufgewachsen ist, der dürfte sich zumindest jetzt an der Kino-Version des Nintendo-Klassikers erfreuen.

Grund dafür ist auch die hochkarätige englische Besetzung, die den Grundstein für die deutsche Synchronisation legt. Die Rolle von Mario übernimmt „Jurassic World“-Star Chris Pratt, Anya Taylor-Joy aus der Netflix-Serie „Das Damengambit“ spricht Prinzessin Peach und Jack Black leiht Bösewicht Bowser die Stimme. Aber auch die kleinen Videospielreferenzen machen „Der Super Mario Bros. Film“ zu etwas Besonderem. Bei einer Szene dürften Fans des Nintendo-Klassikers vor Begeisterung ausflippen.

++ Achtung Spoiler ++

„Der Super Mario Bros. Film“ bringt Videospiel ins Kino

Die Hauptrolle in „Der Super Mario Bros. Film“ spielt natürlich Mario, der eigentlich ein beschauliches Leben als Klempner führt. Bis zu dem Moment, in dem er durch eine magische Röhre in das Pilzkönigreich von Prinzessin Peach gelangt.

Ein ähnliches Schicksal ereilt auch seinen Bruder Luigi, der bei seiner Landung allerdings deutlich weniger Glück hat. Statt grünen Wiesen und freundlichen Einwohnern erwartet ihn die düstere Welt von Bösewicht Bowser. Als Mario erfährt, wo sein Bruder gelandet ist, setzt er alles daran, ihn zu retten. Doch dafür braucht er die Hilfe von Prinzessin Peach. Bevor er allerdings ihr Schloss betreten kann, kommt es zu einer Szene, die vielen Videospiel-Fans bekannt vorkommen dürfte.

Diese Szene dürfte Super Mario-Fans begeistern

„Tut mir leid, aber deine Prinzessin ist in einem anderen Schloss“, heißt es von einem der Wachen, die sich vor dem Eingang positioniert haben. Es ist eine ernüchternde Antwort auf Marios dringendes Gesuch und ein Satz, der auch im Spiel des Öfteren fällt. Nämlich immer dann, wenn Mario es in einer der vielen Welten endlich geschafft hat, Prinzessin Peach zur Rettung ganz nah zu kommen. Genau dann stellt sich raus, dass das Spiel noch nicht zu Ende und die Mission noch in vollem Gange ist.

Fast schon spöttisch wirkt es jetzt im Film, als die Wachen Mario mit diesem Satz den Eingang versperren. An aufgeben ist aber auch hier nicht zu denken. Ganz im Gegenteil, während Marios neuer Freund Toad die Torhüter ablenkt, kann sich Mario ins Schloss schleichen und das Abenteuer geht erst richtig los.