Netflix führt neue Funktion ein – sie ist nur auf dem Fernseher abrufbar

Noch nie ist es so einfach gewesen, nicht-deutschsprachige Produktionen in voller Länge und bester Qualität zu genießen wie heute. Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video oder Disney+ ermöglichen Serien- und Filmfans eine ganze Weltreise – und das bequem von der Couch aus.

Ob die spanische Teenie-Serie „Élite“ oder die türkische Thriller-Serie „Vor wem laufen wir eigentlich davon?“: Mittlerweile können Kunden von Netflix Inhalte aus der ganzen Welt entdecken. Doch nicht jedes Format ist auch automatisch in deutscher Sprache synchronisiert, weshalb die Zuschauer immer wieder auf Untertitel zurückgreifen müssen. Um ihnen die Situation so angenehm wie möglich zu gestalten, hat der Streaming-Riese eine brandneue Funktion eingeführt.

Netflix lässt dich Untertitel auf dem Fernseher individuell anpassen

Die einen bevorzugen es, Filme und Serien in der Originalsprache zu gucken, während für die anderen manchmal gar kein Weg an den Untertiteln vorbeiführt. Insbesondere, wenn man auf einem Fernseher streamt, der womöglich ein paar Meter von einem entfernt steht, kann es ziemlich nervig sein, die ganze Zeit auf die weißen Buchstaben am Bildrand zu starren, um bloß keinen Dialog zu verpassen. Für diese Fälle hat Netflix nun die Funktion rund um die Untertitel erweitert.

Ab sofort können die Zuschauer die Darstellung der Untertitel anpassen und sie so groß oder leserlich wie möglich einstellen. Dafür müssen Netflix-Nutzer mit der Fernbedienung auf das kleine Zahnrad-Symbol klicken, das während der Wiedergabe neben den eingeblendeten Sprachen zu erkennen ist. Darüber haben sie dann die Möglichkeit, sowohl die Größe als auch die Farbe des Textes zu verändern.

Größe, Farbe und Schriftart: Ab sofort bestimmst du, wie die Untertitel aussehen

Zunächst stehen drei verschiedene Schriftgrößen zur Auswahl: klein, mittel und groß. Je nachdem, wie auffällig man den Text eingeblendet haben möchte, lässt sich nun damit spielen. Zusätzlich ermöglicht Netflix es ihnen, die Stilart der Schrift anzupassen.

Fortan kann man zwischen „Light“ (schwarzer Text mit weißem Hintergrund), „Schlagschatten“ (weißer Text auf transparentem Hintergrund), „Dunkel“ (weißer Text mit schwarzem Hintergrund) oder „Kontrast“ (gelber Text mit schwarzem Hintergrund) wählen. Die Änderung dürfte vor allem das Streamingerlebnis von Hörbehinderten bereichern.