Netflix kündigt Staffel 6 von Élite an: Fans sind stinksauer

Vier Jahre ist es her, da ging die erste Staffel der spanischen Netflix-Serie Élite online. 2022 können sich die Fans der Serie jetzt auf Staffel 6 freuen.

Nach der ersten Staffel ist viel passiert in Las Encinas, der Eliteschule, um die es in der Serie geht. Der Mord von Marina ist mittlerweile längst vergessen und der Alltag ihrer Mitschüler, der aus Lügen, Intrigen und einem ausgeprägten Sexleben besteht, bringt immer neue Geschichten auf. Mit der Ankündigung zum Staffelstart von Élite muss sich Netflix jetzt genau deswegen allerdings harsche Kritik gefallen lassen.

Netflix: Élite Staffel 6 –an diesem Tag geht’s los

„Die heißeste Nachricht des Tages: Élite Staffel 6 kommt am 18. November!“, kündigt Netflix auf seinem Instagramkanal an. Ein erster Trailer verrät, übertrieben ist diese Ankündigung nicht, denn es geht in Staffel 6 anscheinend wirklich vor allem um: Sex, Leidenschaft und ganz viel nackte Haut.

Netflix gibt außerdem bekannt, dass es gleich drei Neuzugänge geben wird. „Bilal“ bändelt mit Samuel an, während mit „Isadora“, einer jungen Erbin eines riesigen Nachtclub-Imperiums, und Iván, dem Sohn eines weltberühmten Fußballstars, neues Drama vorprogrammiert ist.

Netflix: Élite-Fans reagieren mit Kritik auf Staffelstart

Die Ankündigung sorgt auf Instagram allerdings mehr für Kritik als für Freude. Die Zuschauer sind stinksauer, denn mit dem eigentlichen Format hat die Serie mittlerweile nur noch wenig zu tun. Hier einige der Kommentare unter dem Beitrag:

„Ach komm, die könnt ihr behalten. Ist total öde geworden.“

„Bis Staffel 2-3 war die Serie richtig gut, aber mittlerweile ergibt die Serie einfach keinen Sinn mehr.“

„Ne, danke. Das ist nur noch Porno gefühlt.“

„Finde es schade, dass kaum jemand aus der ersten Staffel immer noch dabei ist.“

„Vermisse die Serie, wo es nicht die ganze Zeit nur ums Vögeln ging.“

Dass die Serie ihren anfänglichen Charakter mittlerweile gegen andere Inhalte ausgetauscht hat, kommt bei den Netflix-Zuschauern anscheinend gar nicht gut an. Bleibt abzuwarten, wie Staffel 6 bei den Fans ankommt. Dem Trailer nach zu urteilen, dürften die Fans auf eine Rückkehr zum alten Format noch etwas warten müssen.

