„Ein Minecraft Film“: Kurz nach Kinostart macht die Nachricht die Runde

Seit rund 15 Jahren ist „Minecraft“ aus der Videospiel-Szene nicht mehr wegzudenken. Das pixelige Sandbox-Spiel, in dem Gamer ihrer Kreativität freien Lauf lassen und ganze Welten selbst aufbauen können, ist mit über 300 Millionen (!) verkauften Exemplaren das bis heute erfolgreichste Videospiel aller Zeiten. Kein Wunder, dass hier auch Hollywood das große Geld gerochen hat.

Seit dem 3. März 2025 läuft „Ein Minecraft Film“ in den deutschen Kinos. Zugegeben – die Zweifel waren groß, ob man ein Spiel ohne wirkliche Handlung zu einem Kinofilm für die breite Masse verarbeiten kann. Vor allem, weil die „Minecraft“-Fanbase das Game leidenschaftlich liebt und auf den ersten Trailer zu Verfilmung alles andere als positiv reagierte.

Doch nach und nach schien die Marketing-Kampagne ins Herz der „Minecraft“-Gamer vorzustoßen. Und wenige Tage nach Kinostart zeigt sich: Der Plan, mit „Ein Minecraft Film“ mächtig Kohle zu scheffeln, scheint aufgegangen zu sein.

„Ein Minecraft Film“ im Kino

Eins kann man dem „Minecraft“-Film nicht vorwerfen: Dass er nicht All-In gehen würde! Stars wie Jack Black, Jason Momoa und Emma Myers begeben sich in die kunterbunte Animationswelt, die prall gefüllt ist mit Figuren und Elementen aus der Spielevorlage. Und das kommt offenbar gut an: Auf der renommierten Website „Rotten Tomatoes“ äußerten sich zwar nur 48 Prozent der Kritiker positiv zum „Minecraft“-Film – bei den Zuschauern sind es dagegen satte 88 Prozent (Stand: 9. April).

Doch das eigentlich wichtige für die Filmstudios – das Geld – stimmt bei der „Minecraft“-Verfilmung. Satte 150 Millionen US-Dollar pumpte Warner Bros. in ihre Videospiel-Adaption – und knapp eine Woche nach Kinostart hatte der Film weltweit schon über 320 Millionen wieder eingespielt! Mehr als das Doppelte seiner Kosten!

„Minecraft“-Erfolg in Deutschland

Ein voller Erfolg also für das Studio – auch in Deutschland, wo sich „Minecraft“ besonders großer Beliebtheit erfreut. YouTuber wie „Gronkh“, die mit ihren „Minecraft“-Videos Millionen Zuschauer erreichen, bekamen sogar Synchronrollen in der deutschen Fassung des Films.

Entsprechend viele Zuschauer kauften sich hierzulande ein Ticket für den „Minecraft“-Film. An seinem ersten Wochenende (3. bis 6. April) lockte der Streifen rund 900.000 Besucher in die deutschen Kinos – laut „Inside Kino“ der mit Abstand beste Filmstart des Kinojahres 2025 und der fünfbeste April-Kinostart in Deutschland aller Zeiten!

Wenn „Minecraft“ weiter so abräumt, dürfte es nicht mehr lange dauern, bis sich das Gaming-Spektakel in den Klub der Filme einreiht, die eine Milliarde Dollar oder mehr an den Kinokassen eingespielt haben.