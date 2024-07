„Deadpool & Wolverine“: Ryan Reynolds zeigt Bild – und lässt alle deutschen Fans ausflippen

Marvel-Fans in Deutschland können den 24. Juli 2024 kaum abwarten – denn dann startet endlich „Deadpool & Wolverine“ im Kino. In seinem dritten Auftritt als Sprüche klopfender Superheld verbündet sich Ryan Reynolds mit Superstar Hugh Jackman, der erneut in seine Kult-Rolle als Wolverine aus den X-Men-Filmen schlüpft.

+++ „Deadpool 3“: Bitter für Marvel! Trennung ist nun offiziell +++

Dass Ryan Reynolds das Marketing-Spiel beherrscht wie kaum ein anderer Hollywood-Star, konnte man in den letzten Jahren häufig genug sehen. Doch mit DIESEM Anblick hatten wohl selbst die größten Deadpool-Fans in Deutschland nicht gerechnet…

„Deadpool & Wolverine“: Irrer Anblick

Neue Filme und Kinobesuche stehen bei vielen Deutschen im Moment wahrscheinlich nicht sonderlich weit oben auf der Prioritätenliste. Schließlich findet gerade eine Fußball-EM im eigenen Land statt! Deutschland ist nach einem hochdramatischen Viertelfinale gegen Spanien (1:2) zwar bereits ausgeschieden (>> hier mehr dazu) – doch das Turnier zieht nach wie vor das ganze Land in seinen Bann.

So auch am Samstag (6. Juli) im Berliner Olympiastadion, als die Niederlande in einem hochumkämpften Spiel mit 2:1 gegen die Türkei siegten und den Einzug ins Halbfinale klarmachten (>> hier mehr zu den unschönen Szenen abseits des Platzes).

Doch plötzlich tauchen Bilder auf Ryan Reynolds‘ Instagram-Account auf, die wohl alle Deadpool-Fans in Deutschland komplett ausflippen lassen.

Deadpool macht Berlin unsicher

Deadpool höchstpersönlich in Berlin? So sieht es aus! Der Instagram-Post zeigt Ryan Reynolds in voller Deadpool-Montur, wie er neben dem Matchball auf dem Rasen des Olympiastadions steht. „Ein wunderbarer Abend beim Spiel der EURO 2024 in Berlin“, schreibt er dazu – und fügt im typischen Deadpool-Humor hinzu: „Liefen die Dinge ein wenig aus dem Ruder? Sicher. Sind Leute, die ihre eigenen Fragen stellen und dann beantworten, großartige Liebhaber? Ich bin mir nicht sicher.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die weiteren Fotos im Beitrag zeigen, was hinter der Aktion steckt: Ryan Reynolds und Hugh Jackman sind gerade für ihre große Promo-Tour zum Kinostart von „Deadpool & Wolverine“ in Deutschland unterwegs. Bei ihrem Trip nach Berlin dürfte ein Stadionbesuch zur EM natürlich nicht fehlen, für die internationale TV-Übertragung wurden die beiden sogar ans Experten-Mikro geholt. Gemeinsam mit ihrem Regisseur Shawn Levy und Co-Star Emma Corrin sahen sie sich das Viertelfinalspiel von der VIP-Tribüne aus an.

Die Vorfreude auf den deutschen Kinostart von „Deadpool & Wolverine“ dürfte mit dieser Aktion um einiges gestiegen sein.