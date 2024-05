„Furiosa: A Mad Max Saga“: Kurz vor Kinostart ist es offiziell – Fans müssen jetzt mehr bezahlen

Die „Mad Max“-Fans können es kaum noch abwarten: Am 23. Mai startet mit „Furiosa: A Mad Max Saga“ endlich der nächste Teil von George Millers dystopischer Action-Reihe im Kino – und das Ganze zehn Jahre nach dem letzten Teil.

Doch schon vor dem Kinostart enthüllt Warner Bros. nun ein interessantes Detail zu „Furiosa: A Mad Max Saga“ – und das könnte Fans einiges abverlangen.

„Furiosa: A Mad Max Saga“ bald im Kino

Im Jahr 2015 hauchte „Mad Max: Fury Road“ der 80er-Jahre-Reihe neues Leben ein. Tom Hardy kämpfte sich als wortkarger Mel-Gibson-Nachfolger durch ein Action-Feuerwerk der Superlative – der Lohn: sechs Oscars und 380 Millionen Dollar an der Kinokasse.

An seiner Seite mauserte sich damals Charlize Theron als einarmige Kriegerin Furiosa zum Publikumsliebling. Deshalb entschied sich „Mad Max“-Schöpfer George Miller dazu, ihr einen eigenen Film zu widmen, anstatt die Geschichte von Max weiter zu erzählen. In der Vorgeschichte schlüpft Anya Taylor-Joy in die Furiosa-Rolle – und nimmt es mit dem Kriegsherren Dr. Dementus („Thor“-Star Chris Hemsworth) auf.

Neun Jahre mussten die Fans auf ein neues Kino-Abenteuer aus der „Mad Max“-Welt warten – doch was dabei auf sie zukommen würde, hätten wohl nur die wenigsten erwartet.

Neuer „Mad Max“ dauert fast zweieinhalb Stunden

Denn wie Warner Bros. mitteilte, ist „Furiosa: A Mad Max Saga“ ganz offiziell der längste Film der gesamten Reihe! 148 Minuten dauert der fulminante Action-Streifen – satte 2 Stunden und 28 Minuten.

Zum Vergleich die Laufzeiten der bisherigen „Mad Max“-Filme:

Mad Max (1979) – 88 Minuten

Mad Max 2: Der Vollstrecker (1981) – 96 Minuten

Mad Max 3: Jenseits der Donnerkuppel (1985) – 107 Minuten

Mad Max: Fury Road (2015) – 120 Minuten

Damit führt „Furiosa“ den Trend der letzten Jahre fort, große Kinoblockbuster immer länger zu machen. Im Jahr 2023 betrug die Durchschnittslänge der erfolgreichsten US-Filme 143 Minuten (!) – dank Kino-Hits wie „Oppenheimer“ (180 Minuten), „Guardians of the Galaxy 3“ (150 Minuten), „Mission: Impossible 7“ (163 Minuten) oder „John Wick 4“ (169 Minuten).

Fans müssen für Tickets mehr bezahlen

Da längere Filme innerhalb eines Tages seltener im Kino gezeigt werden können, berechnen die meisten Kinos auf die Tickets einen Aufpreis wegen Überlange. Da ein Film jedoch bereits ab einer Länge von 120 Minuten als „überlang“ gilt, dürfte der Trend der längeren Filme – und der damit auch teureren Tickets – vielen Filmemachern und Kinobetreibern wohl ganz gut gefallen.

Und weil „Furiosa: A Mad Max Saga“ eben dann auch als „überlang“ gilt, müssen sich die Kinobesucher auch hier auf teurere Tickets einstellen.