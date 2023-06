„Das perfekte Dinner“: Irre Aktion – Kandidat bringt seine Mama mit zum Essen

Fünf Kandidaten, fünf Tage – ein Sieger. So schaut normalerweise „Das perfekte Dinner“ aus. Doch ab und an, da weicht man bei Vox auch gerne mal von der Norm ab. Sei es, dass am Ende der Woche zwei oder gar mehr Kandidaten die Höchstpunktzahl erkochen konnten, oder aufgrund dessen, dass sich der ein oder andere Kandidat Hilfe suchte, um möglichst gut und effizient das dreigängige Menü über die Runden zu kriegen.

Seine Mama hat aber bislang wohl noch keiner der „Das perfekte Dinner“-Kandidaten mit zum abendlichen Essen gebracht. Das sollte sich in dieser Woche, in der das Dinner in Mönchengladbach stattfand, ändern.

„Das perfekte Dinner“: Marcel bringt seine Mama mit

Mama sollte allerdings nicht beim Kochen helfen. Im Gegenteil. So hatte sich eigentlich die 54-jährige Isabel für „Das perfekte Dinner“ angemeldet. Kurzfristig sagte sie jedoch ihre Teilnahme ab und überließ ihren Platz Sohnemann Marcel.

Das Menü von Martina:

Vorspeise: Getrüffelte Polenta mit glasiertem Gemüse und Salsiccia

Hauptspeise: Surf and Turf mit Kartoffel-Möhren-Gratin, Knollensellerie und Kohl an Sauce Café de Paris

Nachspeise: Himbeer-Kokos-Pannacotta mit Pistazien-Kokoskuchen

So ganz auf den Auftritt bei Vox schien sie jedoch nicht verzichten zu wollen. Und so kam Isabel am Donnerstagabend einfach mit zum Dinner bei Martina. Wer jetzt aber denkt, dass sich die 54-Jährige ganz dreist an den gedeckten Tisch setzen wollte, der irrt. Marcels Mama brachte ihren Sohn lediglich zum Hause der Gastgeberin, grinste einmal in die Kamera und antwortete auf die Frage, ob sie denn nun doch mitmachen wolle, mit den Worten: „Ja, ich tendiere dazu. Ich bin bei 90 Prozent. Aber jetzt ist mir ein bisschen frisch, ich glaube, ich gehe dann mal ins Auto.“

Ja, schade drum. Ein spannender Abend wurde es aber auch ohne Mama. Für Platz 1 reichte Martinas Menü aber nicht. Mit 32 Punkten blieb sie einen Punkt hinter Marcel. Mama ist sicher stolz.