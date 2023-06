„Das perfekte Dinner“ in Mönchengladbach: Koch öffnet Ofen – dann knallt’s

Während andere Sender bei ihren Shows schon die Sommerpause eingeläutet haben, läuft bei Vox am Dienstag (13. Juni) eine Wiederholung von „Das perfekte Dinner“ aus 2022 im TV. Unterhaltsam bleibt es bei Kandidat Marcel aus Mönchengladbach aber trotzdem.

Nach dem Lachanfall von „Das perfekte Dinner“-Konkurrentin Madline darf er jetzt zeigen, was seine Rezepte können und als Zweiter in dieser Mönchengladbach-Woche seine Kochkünste unter Beweis stellen. Für den besonderen Kick zum Schluss hat sich Marcel auch noch eine knallige Überraschung einfallen lassen.

„Das perfekte Dinner“-Koch macht Ankündigung

Anhand seines Mottos könnte man eigentlich schon Verdacht schöpfen. Marcel hat sich für den Abend den kreativen Slogan „(K)ein Schuss in den Ofen?!“ entschieden. Darunter verstehen kann man ein extravagantes Menü, über das vorab so viel schon bekannt ist: „Vorspeise: Zucchini, Blätterteig, Tomate und Käse. Hauptspeise: Saibling, Kartoffel, Fenchel und Chicorée. Nachspeise: Apfel und Joghurt.“

Was sich genau dahinter verbirgt, sehen die Gäste am Abend auf ihren Tellern. Bevor es allerdings soweit ist, verrät Marcel gegenüber dem Kamerateam von Vox schon mal seine After-Dessert-Pläne. „Ich habe mir noch eine Kleinigkeit für später überlegt, um mein Motto zu erfüllen“, kündigt der Hobbykoch an. Dann holt er aus seiner Küchenschublade eine geladene Nerf Gun – eine Spielzeugpistole aus Plastik mit Patronen aus Schaumstoff. Damit „darf jeder von seinem Platz einmal in den Ofen schießen“, so Marcels Plan.

Gäste sind von Ofen-Schuss-Aktion begeistert

Am Ende des Abends setzt er seinen Plan dann in die Tat um und präsentiert seinen Gästen die ungefährliche Schusswaffe. Die sind sofort Feuer und Flamme. „Ich mache mal den Ofen auf“, sagt Marcel und macht Ernst.

Dann knallt’s in der Bude und zwar gleich fünf Mal. Wobei bis auf zwei Schüsse, von denen einer von Marcel ist, der Ofen verfehlt wird. Punkten kann Marcel mit der Aktion aber trotzdem bei allen.

Vox zeigt „Das perfekte Dinner“ wochentags ab 19.00 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.