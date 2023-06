„Das perfekte Dinner“ in Mönchengladbach: Nach Dessert-Debakel kriegt sich Köchin nicht mehr ein

Neue Woche, neue Köche –stimmt diesmal nicht ganz bei „Das perfekte Dinner“. Vox zeigt ab Montag (12. Juni) fünf Tage lang Hobbyköche aus Mönchengladbach. Bei den Folgen handelt es sich allerdings um eine Wiederholung von 2022.

Amüsant bleibt es mit Wochenstarterin Madline aber trotzdem. Gestern noch ’nur‘ Mutter, hat sie heute schon die Chancen auf den Sieg bei „Das perfekte Dinner„. Allerdings nur, wenn ihre Rezepte ihre Gäste überzeugen. Mit Vorspeise und Hauptgang zum Motto „Neujahrswünsche“ kommt sie jedenfalls gut an bei der Konkurrenz. Beim Dessert wird es dann allerdings knifflig.

„Das perfekte Dinner“: Dessert geht in die Hose

Ihr Menü ist für Unwissende alles andere als aufschlussreich. Mit Namen wie „Weiße Weste“, „Heiße Liebe“, oder „Sterne vom Himmel“ hält sie die Komponenten bis zum Servieren geheim. Clever, damit fällt jegliche Erwartungshaltung erstmal weg.

So weiß auch niemand, dass sich hinter der Dessert-Beschreibung ein Apfelkuchen verbirgt. Damit ist zumindest bei den Gästen die Enttäuschung auch nicht so groß, was das Endergebnis angeht. Aus dem Kuchen ist tragischerweise mehr ein Applecrumble geworden, der mit der Sahne auf dem Teller um die Wette fließt. Immerhin haben es die namensgebenden Sterne heile aus dem Ofen geschafft.

Hobbyköchin kann nicht aufhören zu lachen

„Ist doch egal. Hauptsache, es schmeckt“, witzelt Madline beim auf den Teller schaufeln. Ihre eigene Aussage, gepaart mit dem Kuchen-Debakel amüsiert sie offensichtlich köstlich. „Das sagen auch Leute, die sagen, meine Diät beginnt morgen“, schiebt sie noch hinterher und besiegelt damit ihren Lachanfall. Ab hier geht nichts mehr ohne breites Grinsen im Gesicht.

Madline kriegt sich gar nicht mehr ein. Ihr Lachen ist so auffällig, dass mittlerweile auch ihre Gäste hellhörig werden und sich nach ihr erkundigen. Der Geschmackstest rundet den Lachanfall ab. Denn Madline muss feststellen, „dass es so schmeckt, wie erwartet und gewohnt“, überrascht sie doch sehr.

Vox zeigt „Das perfekte Dinner“ wochentags ab 19.00 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.