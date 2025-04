Vegan-Zoff beim „Perfekten Dinner“: „Endlich sagt es mal einer“

Seit 2006 bereits kämpfen im Normalfall fünf Hobbyköche aus einer Region beim „Perfekten Dinner“ auf Vox um die Wette. Manchen geben sich richtig Mühe, kochen unweit des Sterne-Niveaus, andere halten es eher mit dem olympischen Gedanken: „Dabei sein ist alles.“

In all den Jahren gibt es aber auch immer wieder Inhalte in der Vox-Kochsendung, über die sich die „Das perfekte Dinner“-Fans vortrefflich streiten können. Einer davon: Vegetarier und Veganer. Logisch, dass auch sie beim „Perfekten Dinner“ mitkochen wollen. Schließlich sind der Vegetarismus und der Veganismus längst feste Bestandteile in allen Küchen dieser Welt. Dennoch erschwert ein Veganer oder Vegetarier in der Runde die Arbeit für diejenigen Kandidatinnen und Kandidaten, die eigentlich ein fleisch- oder fischhaltiges Menü geplant hatten.

Vegetarier-Zoff beim „Perfekten Dinner“

Und so kam es unter dem Instagram-Posting, das „Das perfekte Dinner“ zum Wochenstart bei der Heidelberger Kandidatin Angelina geteilt hatte, zu heftigem Zoff. „Ehrlich gesagt, würde ich stark erwarten, dass die Vegetarier auch doppelte Arbeit haben sollten und jeweils zwei Varianten zubereiten müssen! Das wäre endlich mal fair“, schreibt beispielsweise eine Zuschauerin.

++ Sedas „Perfektes Dinner“-Menü gerät unter die Räder: „Unverschämt!“ ++

Was sie damit meint? Meist ist es so, dass für Vegetarier und Veganer noch ein zweites, fleischloses Menü gezaubert wird. Veganer oder Vegetarier jedoch kochen oftmals nur ein veganes oder eben vegetarisches Menü, das dann auch die Fleischesser essen sollen.

Dieser Meinung ist auch ein weiterer Zuschauer: „Das sage ich schon lange. Alle erwarten immer, dass sie eine Extraportion bekommen, aber bekommen es selber nicht hin, für die anderen extra was zu kochen.“ Während ein anderer lobt, dass diese Thematik endlich auf den Tisch kommt: „Endlich sagt das mal einer. Diese Diskussion gab es hier noch nie.“