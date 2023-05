„Das perfekte Dinner“ in Mülheim: Kandidat kassiert Rüge von Vox-Sprecher

Eigentlich dreht sich bei „Das perfekte Dinner“ alles um Rezepte und das fertige Menü, das am Ende den Gästen serviert wird. Interessant sind die kleinen Einblicke in die Wohnsituation der Teilnehmenden aber auch. Langjährige Show-Fans wissen, bei der Vorstellung am Anfang lässt sich oft schon eine Prognose für den Abend ausmachen.

Frank aus Mülheim an der Ruhr ist jedenfalls Feuer und Flamme, die Konkurrenz mit seinen Kochkünsten zu begeistern. Passend dazu hat er sich auch ein feuriges Menü überlegt. Dazu gehört „Scharfes Monster“ als Vorspeise, „Deftiges, edles Rindsvieh“, als Hauptgericht und der „Ruhrpott-Vulkan mit Abkühlung“ als Dessert.

Wobei der kulinarische Plan erstmal zur Nebensache wird, als der Hobbykoch das Kamerateam von „Das perfekte Dinner“ durch sein trautes Eigenheim führt.

„Das perfekte Dinner“-Sprecher wird hellhörig

Gebürtig kommt Frank aus der Ruhrpott-Metropole Essen. Mit seiner Lebensgefährtin und seiner kleinen Patchworkfamilie wohnt er mittlerweile aber im fast 12 Kilometer entfernten Mülheim an der Ruhr. Im Haus leben die Kinder seiner Partnerin und hin auch wieder seine eigene Tochter.

Bevor sich Frank an seine Vorbereitungen macht, führt er erstmal sein Haus vor und zeigt dabei auch die Kinderzimmer. Nach dem Zimmer seiner Ziehtochter, das Franks Aussage nach unschwer als Mädchen-Zimmer zu erkennen ist, geht es in das „Jungen-Zimmer“. Hier wird der Vox-Sprecher dann plötzlich hellhörig.

Hobbykoch sorgt für Aufsehen

Es gibt um die Räumlichkeiten des neunjährigen Johann. Mit den Worten: „Natürlich als Anrecht, Junge, größtes Zimmer mit Balkon“, begeht Frank seine Führung. Die vermeintlich banale Aussage kann der Sprecher aus dem Off nicht unkommentiert lassen. Der Vox-Mann äußert sich kritisch dazu und sagt: „Von dem veralteten Geschlechterbild mal liebenswürdig abgesehen, hübscher Raum, mit hübschem Zeug.“

Am Tag zuvor hatte Frank sich noch kritisch gegenüber Vegetariern geäußert und gesagt: „Für mich wäre mehr das Problem gewesen, nicht zu kochen, sondern zu wissen, ich muss auch bei einem Vegetarier essen gehen.“ Ihm sei ein Stein vom Herzen gefallen, dass in seiner Koch-Woche keiner dabei ist, so Frank.

Vox zeigt „Das perfekte Dinner“ montags bis freitags ab 19.00 Uhr im TV und online in der Mediathek.