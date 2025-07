Unerwartetes Geständnis bei „First Dates“ – Team reagiert völlig baff

Daniel (24) bringt frischen Wind in die Dating-Welt. Der angehende Industriekaufmann liebt es, sich schick zu machen. Doch was das „First Dates“-Team wirklich umhaut, ist seine Einstellung zu Intimitäten. An der Bar enthüllt er: Ein Kuss beim ersten Date? Für ihn ein absolutes No-Go. Und wie lange wartet er mit dem Sex? Sage und schreibe bis zu sechs Monate!

Kellnerin Mariella D’Auria (28) ist baff: „Okay, wow!“, sagt sie nur. First-Dates-Chef Roland Trettl (53) findet es skurril. „Es wäre schon komisch, wenn er sagen würde, dass Sex beim ersten Treffen gehen würde, ein Kuss jedoch nicht“, meint er.

Daniels Date, ebenfalls Daniel, ist ähnlich nervös. Beim ersten Treffen flattern die Arme vor Aufregung, und der Funke will einfach nicht überspringen. Der 24-Jährige merkt schnell, dass es optisch nicht passt. Beide stehen auf maskuline Typen. Dazu kommt das ständige Kichern seines Gegenübers.

„Ich habe echt gedacht, der hat vorher nochmal einen Joint geraucht“, lacht Daniel. Auch beim Dinner wird es nicht besser. Der Student genießt sein Auslandssemester, während die dem anderen Daniel die Zeit fürs Reisen fehlt. Die Erzählungen über die toxische On-Off-Beziehung seines Dates lassen den Psychologie-Studenten ratlos zurück. „Als er von seiner toxischen On-Off-Beziehung erzählt hat, wusste ich gar nicht, was ich dazu sagen sollte“, gibt er zu.

Der Höhepunkt? Die geteilte Rechnung. „Hälfte, Hälfte beim ersten Date finde ich schlimm“, sagt Daniel, der schließlich alles zahlt. Die Stimmung kippt endgültig. Am Ende trennen sich ihre Wege, ohne Pläne für ein Wiedersehen.

VOX zeigt „First Dates“ von Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Alle Folgen sind zudem in der RTL+ Mediathek abrufbar.