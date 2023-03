„Das perfekte Dinner“ läuft aus dem Ruder – Kandidat bringt Gäste an den Rand der Verzweiflung

Ende März machte „Das perfekte Dinner“ in Potsdam Halt. Dabei wollte auch Christian sein Können am Herd unter Beweis stellen. Unter dem Motto „LeckaSchmecka“ hatte er als Gastgeber das Ziel, seinen Konkurrenten einen unvergesslichen Abend zu bescheren…

Unvergesslich dürfte das Dinner seinen Gästen auf jeden Fall bleiben – doch ob in einem positiven Sinne, darüber lässt sich streiten. Der leidenschaftliche Hobby-Koch kostete seinen Mitstreitern jedenfalls jede Menge Geduld und Nerven!

„Das perfekte Dinner“ läuft aus dem Ruder

Obwohl die Gruppe bereits gegen 19 Uhr am Abend bei Christian eintraf, landete der erste Gang der selbst kreierten Speisekarte erst um 21 Uhr auf den Tellern – und genau das war auch einer der größten Kritikpunkte. „Zu dem Versuch, ein perfektes Dinner abzuliefern, gehört es auch, dass man den Gast nicht 1:45 Stunde auf die Vorspeise warten lässt“, machte Gero seinem Ärger schon direkt zu Beginn Luft.

Doch auch nach der ersten Runde scheint sich bei Christian keine Routine eingependelt zu haben. Die Aufregung machte ihm offenbar weiterhin zu schaffen – zudem war er wegen seines angeschwollenen Knies beim Kochen auf Krücken angewiesen. „Du isst schon?“ lauteten die Rufe seiner Gäste in die Küche, als sich Christian auch mit dem Hauptgang mächtig Zeit ließ.

„Das perfekte Dinner“-Kandidat stand unter Stress

Am Ende brachte der Hobby-Koch auch noch die Garzeiten des Rinderfilets durcheinander und wusste somit nicht mehr, welches Steak von welchem Gast gewünscht wurde. Ob sein Dessert das Ruder nochmal rumreißen konnte? Wohl kaum. „Wenn die Zeit komplett davonrennt und das Essen lauwarm ankommt, dann hat man auch nichts davon“, kritisierte Konkurrent Klaus.

Die Gäste waren also durchweg gleicher Meinung. Und das spiegelte sich auch in der Bewertung wider: Christian kam gerade mal auf 28 Punkte und belegte damit nach drei Tagen vorerst den letzten Platz. Am darauffolgenden Tag ist Konkurrent Gero an der Reihe. Er hatte sich erstmal beklagt, dass er zu spät nach Hause komme, weil Christians Abend sich so in die Länge gezogen hat – bleibt abzuwarten, ob sich der wenige Schlaf auch auf seine Koch-Performance auswirken wird.

Vox zeigt „Das perfekte Dinner“ montags bis freitags um 19.00 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.