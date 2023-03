„Das perfekte Dinner“: Kandidatin aus Bochum pfeift auf die Meinung ihrer Gäste – „Hauptsache mir schmeckt’s“

Diese Woche steht bei „Das perfekte Dinner“ alles unter dem Motto Frauen-Power: In einer reinen Frauenrunde bekochen sich die Kandidatinnen gegenseitig. Der Aufhänger für diese Konstellation ist der Weltfrauentag am Mittwoch (7. März).

Am zweiten Tag ist „Das perfekte Dinner“-Kandidatin Pia an der Reihe. Sie empfängt ihre Gäste dabei in Bochum-Langendreer und tischt ihnen ein orientalisch angehauchtes Menü auf. Dafür greift sie eher zu unkonventionelleren Zubereitungsarten.

„Das perfekte Dinner“: Pia röstet auf offener Flamme

Das ein oder andere Mal kam es schon mal vor, dass die Kandidaten der Koch-Show mit offenem Feuer hantieren und so beispielsweise im Garten grillen. Und auch Pia versucht sich an offener Flamme. Doch statt dafür rauszugehen, knallt sie ihre Aubergine kurzerhand auf ihre mit Gas betriebene Herdplatte und sagt: „Man kann es auch im Backofen machen, aber ich finde die Röstaromen sehr lecker.“

Gesagt, getan. Das Gemüse grillt auf dem Herd vor sich hin. „Wenn Feuerwehrleute zuschauen: Es tut mir sehr leid! Man sollte das natürlich nicht tun, aber es ist einfach besser“, pflichtet Pia bei.

„Das perfekte Dinner“-Kandidatin ist Meinung ihrer Gäste egal

Ab und zu proben die Kandidaten von „Das perfekte Dinner“ ihr Menü im Vorfeld. Ob vor Freunden, der Familie oder Bekannte: Die ehrliche Meinung von Unparteiischen dürfte wohl nicht schaden. Und auch Pia hat anscheinend das Menü bereits zur Probe gekocht.

Doch die Meinung ihrer Pseudo-Gäste ist ihr relativ gleich, wie sie zugibt. Denn obwohl die hochgepriesenen Röstaromen der Aubergine bei dem ein oder anderen nicht sehr gut ankam, macht Pia trotzdem ihr Ding: „Teilweise fanden die Leute das beim Probe-Kochen nicht so lecker, aber Hauptsache mir schmeckt’s.“

Letztendlich kommen die Röstaromen bei den anderen Kandidatinnen ganz gut an. Denn Pia bekommt von der Konkurrenz stolze 35 Punkte. Ob das für den Wochen-Sieg reicht, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.

Vox zeigt „Das perfekte Dinner“ montags bis freitags um 19.00 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.