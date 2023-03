„Das perfekte Dinner“ kündigt neues Konzept an – Vox-Zuschauer empört: „Jetzt wird’s blöd!“

Öfter mal was Neues, haben sich wohl die Macher von „Das perfekte Dinner“ gedacht. Für eine Spezial-Ausgabe der Vox-Kochshow sucht der Sender derzeit Kandidaten aus NRW, die sich einer besonderen Herausforderung stellen wollen. Ausgestrahlt werden soll die Sendung Ende Mai.

Die Fans von „Das perfekte Dinner“ scheinen allerdings nicht gerade begeistert zu sein von dem neuen Konzept. Insbesondere die Rahmenbedingungen des „Kochabenteuers“, wie Vox es nennt, spalten die Gemüter. In den sozialen Medien entfacht eine hitzige Diskussion darüber, wo man sein Fleisch kaufen sollte.

Vox kündigt Aldi-Spezial bei „Das perfekte Dinner“ an

Für die Woche vom 23. bis 27. Mai plant Vox ein Aldi-Spezial für „Das perfekte Dinner“. Mitmachen dürfen Hobbyköche aus dem Bereich „Rhein, Ruhr, Wupper“, heißt es bei der offiziellen Ankündigung des Senders. Zu gewinnen gibt es ein Preisgeld in Höhe von 3.000 Euro. Interessierte können sich über die Vox-Website oder unter der Telefonnummer 0221-492048240 bewerben.

Was genau die Challenge in der Aldi-Woche sein soll, ist nicht klar definiert, doch es ist davon auszugehen, dass die „Das perfekte Dinner“-Kandidaten ihre Rezepte ausschließlich mit Produkten von Aldi kochen dürfen. „Komplett die Werbesendung“, spottet eine Facebook-Nutzerin empört. Zugegeben, die Kooperation zwischen Vox und dem Discounter ist offensichtlich.

„Das perfekte Dinner“-Fans enttäuscht: „Geht gar nicht!“

Doch es ist nicht der Werbeanteil der Sonderausgabe, der die Vox-Zuschauer sauer werden lässt. In den Kommentaren unter der „Das perfekte Dinner“-Ankündigung üben sie starke Kritik am Discounter:

„Mit Aldi-Produkten kochen, im Leben nicht… Schon der Gedanke Fleisch aus dem Aldi – neiiiiin, geht gar nicht!“

„Ich mag kein abgepacktes, in Plastik eingeschweißtes Fleisch. Ich hole es vom Bauern oder Fleischer meines Vertrauens.“

„Ich persönlich kaufe nicht dort ein, da ich einen anderen Lieblingsladen habe. Mit regionaler Frische-Theke.“

„Ich esse auch Fleisch, aber nicht von Aldi.“

„‚Aldi-Spezial‘. Was soll das? Wer soll sich da angesprochen fühlen und warum?“

„Jetzt wird’s blöd!“

Einige „Das perfekte Dinner“-Fans befürworten hingegen das Special mit den Discounter-Produkten. „Ich hoffe, dass viele kreative Köche mitmachen, die zeigen, dass gutes Essen nicht viel kosten muss“, kommentiert beispielsweise eine Frau. „Wird bestimmt eine gute Woche“, freut sich eine andere Nutzerin.

Weitere News:

Manche würden sich jedoch lieber eine Sondersendung in Kooperation mit einem anderen Lebensmittelmarkt wünschen. „Könnt ihr euch mal ein Edeka-Spezial machen?“, fragt eine Dame. Eine weitere merkt an: „Muss es Aldi sein? Am unteren Ende der Billig-Lebensmittel-Fahnenstange. Ich hätte eine bessere Idee: REWE, die sorgen sich wenigstens ein bisschen um Nachhaltigkeit, Bio und so.“