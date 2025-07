Dicker Geldregen perfekt! Jetzt hat Borussia Dortmund endlich Gewissheit

Am Donnerstagabend (3. Juli) hatte Borussia Dortmund den anstehenden Wechsel von Jamie Gittens zum FC Chelsea bereits offiziell angekündigt, jetzt sind beide Parteien auch die letzten Schritte gegangen.

Die Transfer-Sage um Gittens findet also ein Ende, der Engländer ist offiziell ein „Blue“. Am Samstag (05. Juli) hat Borussia Dortmund den Deal verkündet und bestätigt. Damit ist der dicke Geldregen perfekt.

Borussia Dortmund verkündet Gittens-Verkauf

Nach fünf Jahren ist die Zeit von Gittens bei Schwarz-Gelb vorbei, den Youngster zieht es – wie schon seit Wochen erwartet – zurück in die Heimat. Noch während der Klub-WM ist der Deal eingefädelt worden.

Die Londoner waren bereits seit Wochen an dem Ex-Dortmunder dran, hätten den Flügelstürmer gerne schon vor der Klub-WM in dem Mini-Transferfenster verpflichtet. Doch damals stimmten die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den BVB noch nicht. Nach weiteten Verhandlungen hatten sich beide Teams dann geeinigt, sodass Gittens ab sofort für den englischen Hauptstadt-Klub stürmen.

++ Borussia Dortmund verkündet Mega-Deal! Doch die BVB-Fans sind überhaupt nicht begeistert ++

„Es ist ein großartiges Gefühl. Es ist toll, zu einem so großen Verein wie Chelsea zu kommen. Ich kann es kaum erwarten, von allen im Team zu lernen und hier mein Bestes zu geben. Es ist ein unglaubliches Gefühl“, so Gittens bei seiner Vorstellung bei den „Blues“.

BVB jubelt über dicke Ablöse

Mit Gittens verliert Borussia Dortmund ein Top-Talent, der vor allem in der Hinrunde der letzten Saison für mächtig Furore gesorgt hat. In der Rückrunde konnte er an seine Hammer-Leistungen aus der Hinserie nicht mehr anknüpfen. Die Ablöse von rund 55 Millionen Euro darf an der Strobelallee also durchaus bejubelt werden. Die möglichen Bonuszahlungen sollen bei einer Summe von etwa vier Millionen Euro liegen.

Weitere News:

Damit schnürt der BVB also ein Gesamtpaket von knapp 60 Millionen Euro – mit einem Teil davon werden Lars Ricken und Sebastian Kehl nun auf Shopping-Tour gehen. In der Offensive soll und muss mächtig nachgerüstet werden.