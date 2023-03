„Das perfekte Dinner“: Vox trifft klare Entscheidung – und verwehrt IHNEN die Teilnahme

Die beliebte Koch-Sendung „Das perfekte Dinner“ läuft seit 2006 bei Vox. Über die Jahre konnte sich das Format eine große Fangemeinde aufbauen , die tagtäglich um 19.00 Uhr einschalten. Die Kandidaten stammen dabei immer aus derselben Stadt und besuchen sich gegenseitig an verschiedenen Wochentagen.

Bei „Das perfekte Dinner“ schätzen die Fans vor allem die bunte Mischung der Kandidaten. Egal welches Alter, welches Geschlecht und auch welcher Beruf: Die Teilnehmer könnten teilweise unterschiedlicher nicht sein. Doch jetzt trifft der Sender eine eindeutige Entscheidung. Männliche Kandidaten sind diese Woche quasi verboten!

„Das perfekte Dinner“ zeigt besondere Ausgabe

Denn in dieser Woche vom 06. bis zum 10. März hat sich der Sender etwas besonderes überlegt. Da am Mittwoch (08. März) der internationale Frauentag ist, steht die gesamte Woche unter dem Motto „Frauen-Power“. Es werden demnach nur Kandidatinnen um den Sieg kochen.

Schon in der Vorschau der Frauen-Woche wird viel gelacht, geknuddelt und natürlich auch gefuttert. Auf die Frage, ob was fehle, antworten de Kandidatinnen dabei wie folgt: „Ob was fehlt? Ein Mann? Nö.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Das perfekte Dinner“-Zuschauer mit gemischten Gefühlen

Was die Vox-Zuschauer davon halten sollen, wissen die meisten noch selbst nicht genau. Sie sind insgeheim gespannt auf die Gruppendynamik und haben dabei eine besondere Bitte: Kein Zickenkrieg.

„Super, dass VOX an den internationalen Frauentag denkt. Aber bitte keine Zickigkeiten!“

„Ich bin gespannt, denn es gab doch schon mal eine reine Frauengruppe und da ging es ohne Zickenkrieg und sehr fair zu.“

„Ui, nur Frauen. Kann gut gehen. Kann schiefgehen.“

„Es gab schon mal eine Frauentruppe und die Mädels waren spitze. Lustig, gut gekocht und vor allem fair bei den Punkten, dass war ne tolle Truppe und wirklich eine tolle Woche. Bin gespannt.“

Mehr News:

Neulich kündigt Vox eine weitere Sondersendung der Kochshow „Das perfekte Dinner“ an. Die Reaktion der Zuschauer spricht Bände. Mehr dazu liest du hier.