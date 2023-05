„Das perfekte Dinner“ in Essen: Köchin tischt „Riesen-Ratte“ auf

Gestern noch im Umzugsstress, heute als Köchin bei „Das perfekte Dinner“ im Ruhrgebiet dabei. So könnte Esma wohl ihren Werdegang in der Vox-Show beschreiben. Bei der Hobby-Köchin herrscht Aufbruchstimmung. Denn eigentlich steckt sie mitten in den Vorbereitungen für ihren Umzug von Essen nach Gladbeck.

Bevor sie endgültig zusammenpackt und in das neue Leben startet, von dem sie träumt, muss sie zunächst einmal vier hungrige Mäuler bei „Das perfekte Dinner“ stopfen. Gleich zum Start hat sie sich etwas Besonderes für ihre Gäste ausgedacht.

„Das perfekte Dinner“: Köchin tischt besondere Salami auf

Ausgefallene Rezepte hebt sich Esma für später auf, ihr Menü startet mit Wildfleisch aus dem Ruhrgebiet. Wobei sie es damit sehr ernst genommen hat und eine kalte Platte mit Spezialitäten aus dem Umkreis aufgetischt hat. Wildsalami und eine Kohle-Brot-Nachahmung klingen noch nicht spektakulär, doch dann erwähnt sie, dass in einer Wurst Nutria-Fleisch verarbeitet wurde.

Das ist Esmas Menü:

Vorspeise: Harte Schale, weicher Kern

Hauptspeise: Wild durchs Ruhrgebiet

Nachspeise: Steinkohle

„Ich weiß nicht, ob euch das was sagt“, fragt sie zögerlich nach, doch die Reaktionen zeigen, ihre Gäste wissen bestens Bescheid. „Das sind die Riesen-Ratten“, sagt Gaby lachend. Esma ergänzt: „Die Plage, die wir hier haben.“ Dann merkt sie an: „Die schmeckt gut.“ Besagte Nutrias sind eine aus Südamerika stammende Nagetierart und in Deutschland an diversen Gewässern sesshaft.

Nutrias sind auch in Deutschland weit verbreitet. Foto: IMAGO/Christian Ohde

Gäste versuchen sich an Nutria-Wurst

„Das war spannend. Ich fand, der Aperitif war besonders abenteuerlich, denn wir haben Nutria zum Verköstigen bekommen“, fasst es Gaby zusammen. Ob man es allerdings als Wild aus dem Ruhrgebiet bezeichnen kann, da sind sich die Hobbyköche nicht einig.

Zumindest haben die Anwesenden jetzt schonmal eine Vorstellung davon, wie die folgenden Gänge aussehen könnten. Und während Esma in der Küche fleißig am Werkeln ist, gibt Stephen einen Hinweis darauf, was die Konkurrenz bei ihm erwarten kann. Nämlich Einflüsse aus der philippinischen Küche. Immerhin hat er hier einige Jahre seines Lebens verbracht. Wenn das mal kein Kontrastprogramm zum Ruhrpott-Wild ist.

Vox zeigt „Das perfekte Dinner“ montags bis freitags ab 19.00 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.