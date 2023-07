Daniela Katzenberger: Blinde Frau wendet sich an die TV-Blondine – sie hat nur einen Wunsch

Sie ist DIE Kult-Blondine schlechthin: Daniela Katzenberger. Mit ihrer blonden Mähne und dem sympathischen Pfälzer Dialekt machte sich die 36-Jährige bereits früh einen Namen in der Welt des Reality-TV. Der große Durchbruch folgte mit der Teilnahme an den VOX-Programmen „Auf und davon – mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer„.

Neben der seit 2010 auf VOX ausgestrahlten eigenen Doku-Soap „Daniela Katzenberger – natürlich blond“, veröffentlichte Katzenberger im Jahr 2011 den Spiegel-Beststeller „Sei schlau, stell dich dumm“. Man könnte meinen, dass der Erfolg des Fernsehstars somit perfekt wäre. Doch auch an musikalischer Leidenschaft scheint es der sympathischen Blondine nicht zu fehlen. Nachdem sie im Jahr 2010 ihren Hit „Nothing´s gonna stop me now“ veröffentlichte, folgt nun der nächste Streich. Stolz postet Katzenberger einen Ausschnitt des Musikvideos zu ihrem neuen Song „So bin ich und so bleib ich“ auf ihrem Instagram-Profil. Was dann folgt, geht ans Herz!

Daniela Katzenberger: Fan äußert emotionalen Wunsch

Ein Kommentar sticht unter dem Video des Fernsehstars besonders hervor. Ein Fan der Blondine wünscht sich nichts sehnlicher als eine Cap und ein T-Shirt bedruckt mit dem Titel des Songs „So bin ich und so bleib ich“. Der Hintergrund dieses Wunsches ist besonders emotional: Der Fan ist blind. In Anbetracht dessen bekommt der Titel des Songs eine ganz neue Bedeutung. Weiter schreibt der Fan: „Ich bin zwar blind, aber ich höre dich gerne, denn du bist sehr bodenständig“.

Bisher reagierte Katzenberger auf den Kommentar nicht, ob der Wunsch des treuen Fans in Erfüllung geht steht somit in den Sternen. Doch auch die anderen Fans der Sängerin sehen bereits das Ohrwurmpotential des Songs, einer von ihnen kommentiert: „Das Lied ist dein Spiegelbild. Einfach SUPER. Das Beste seit langem im deutschen Schlager.“

Wer von „der Katze“ nicht genug bekommen kann, findet auf RTL Zwei alle Folgen ihrer neusten Doku-Soap „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“. Und wer weiß, vielleicht läuft auch dort in Zukunft jeder mit T-Shirts und Caps mit der Aufschrift „So bin ich und so bleib ich“ herum – wir hoffen es zumindest!