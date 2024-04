Bürgergeld-Empfänger: Liebes-Aus bei TikTok-Star Pascal: „Sie hat mich nur ausgenutzt!“

Bürgergeld hin oder her – neben den finanziellen Nöten haben die Bewohner der Mannheimer Benz-Baracken auch ganz andere Sorgen. Ein Kamerateam von RTL Zwei ist quasi täglich für die Doku „Hartz und herzlich – Tag für Tag“ hautnah dabei.

In der Folge „Liebesaus“ vom Mittwoch (17. April) geht es unter anderem um Publikumsliebling Pascal. Der arbeitslose Mannheimer arbeitet gerade an der Existenzgründung als TikTok-Star. Aber ein schwerer Verlust hemmt seine Kreativität.

+++ Bürgergeld-Empfänger stellen klare Forderungen beim Jobcenter – und werden bitter enttäuscht +++

Pascal und Petra träumen von der Selbständigkeit als Influencer

Bürgergeld-Empfänger Pascal fokussiert sich zur Zeit auf seine Karriere als Internet-Star. Er und seine Mutter Petra waren sogar schon beim Jobcenter, um einen Gründerzuschuss zu beantragen. Allerdings müssen sie dafür noch einen Businessplan ausarbeiten, dazu gehört auch eine Aufstellung der zu erwartenden Ausgaben und Erlöse.

Im Wohnzimmer rechnen sie den Profit ihrer Solo-Auftritte auf der populären Social Media Plattform zusammen: „Also Pascal hat Einnahmen gemacht von 196,92 Euro für eine Woche. Dazu erwartet er noch 50 Euro Videogeld.“ Petras Einnahmen belaufen sich auf 60 Euro und ein paar Zerquetschte. Zusammengerechnet kommt sie auf einen wöchentlichen Verdienst von 307 Euro.

„Nee, das ist jetzt nicht viel. Also ausreichen würde das definitiv nicht. Wenn es dabei bleibt, wie’s ist, kann ich die Selbständigkeit knicken.“ sagt die 55-Jährige frustriert. Trotzdem lässt sie sich nicht unterkriegen. Sie will es ein paar Monate lang probieren und schauen, wie es läuft. Zur Not muss sie halt mehr als sechs Stunden am Tag live gehen auf TikTok. Vielleicht treibt der Gockeltanz von Pascal und seiner Schwester Selina zum „Chicken Song“ die Reichweite nach oben. Doch es gibt ein Problem.

Bürgergeld-Empfänger Pascal wurde das Herz gebrochen

Denn Pascal hat Liebeskummer. Er und seine Ex-Freundin Tina führten fast ein Jahr lang eine glückliche Fernbeziehung, doch die Distanz wurde ihnen schließlich zum Verhängnis. Nach dem Beziehungs-Aus zweifelt der 22-Jährige jetzt an den Beweggründen seiner Ex. Sie hat schon einen Neuen. „Ich glaube, dass sie nur mit mir zusammen gekommen ist, um Reichweite und Follower zu bekommen auf TikTok und Instagram. Sie hat mich nur ausgenutzt.“

Doch auch wenn der Liebesrückschlag ihm sehr zu schaffen macht, hat der Barackler aus der Beziehung gelernt. Er lässt sich nicht unterkriegen. „Ich sag mal so: Andere Mütter haben auch Töchter.“