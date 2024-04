Bürgergeld-Empfänger planen TikTok-Karriere – „Das Jobcenter fördert dich dabei“

In den Mannheimer Benz-Baracken wohnt Pascal zusammen mit seiner Mutter Petra und seiner jüngeren Schwester Selina. Die Bürgergeld-Empfänger sind schon länger Teil der RTL2-Doku „Hartz und Herzlich“ und zeigen dort, wie sie ihren Alltag meistern. In den aktuellen TV-Folgen arbeiten die Drei an etwas ganz Besonderem.

Die Bürgergeld-Empfänger wollen nämlich Influencer werden, damit ihr Geld verdienen. Auf TikTok sind Pascal und Petra jeweils schon äußerst erfolgreich und wollen nun darauf aufbauen. Ohne lang zu zögern, macht der 21-Jährige einen Termin beim Gewerbeamt aus, um der Selbstständigkeit einen Schritt näherzukommen. Und er hat noch etwas vor.

Bürgergeld-Empfänger setzen auf TikTok-Karriere

Pascal ist sich sicher: Geld über Live-Streams zu gewinnen, ist sein Traumjob. Bereits seit geraumer Zeit geht er regelmäßig live und lässt sich von den Zuschauern Geld dafür schicken. Er habe so in einem Monat bis zu 1.700 Euro gemacht, behauptet er. Das will er nun ausbauen.

Gemeinsam mit seiner Mutter macht er einen Finanzplan und verschafft sich einen Überblick über alle Fixkosten. Wenn man die 1.700 Euro monatlich nimmt, bleibt den Dreien nach allen Abzügen bloß 100 zum Leben. Viel zu wenig, findet Petra. Sie müssten beide mindestens 1.500 Euro machen, damit sie ihren Lebensstandard halten können. Doch der Bürgergeld-Empfänger hat noch eine andere Idee, wie sie über die Runden kommen könnten: das Jobcenter.

Bürgergeld-Empfänger setzt auf die Hilfe des Amtes

Pascal hat im Internet gelesen, dass das Jobcenter Förderprogramme für diejenigen hat, die sich selbstständig machen wollen. „Das Jobcenter fördert dich dabei, selbstständig zu werden. Wenn sie uns helfen, umso besser. Die Miete wäre gedeckt, die ganzen Kosten wären gedeckt und ich glaube, du musst auch nie wieder was zurückzahlen“, freut sich der 21-Jährige. Seine Mutter sieht das alles etwas skeptischer und rät ihrem Sohn, nochmal genau nachzulesen, ob das stimmt. Bleibt abzuwarten, ob die Bürgergeld-Familie es schafft auf TikTok durchzustarten oder nicht.

RTL2 zeigt die Folgen „Hartz und Herzlich – Tag für Tag aus den Benz-Baracken“ jeden Tag ab 16.05 Uhr im Programm oder im Vorfeld in der Mediathek bei RTL+.