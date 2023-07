„Goodbye Deutschland“: Familiendrama in der Türkei! Auswanderung droht zu scheitern

Goodbye Deutschland, hallo Türkei! Unter diesem Motto ist Familie Alan ausgewandert. Das Team von „Goodbye Deutschland“ begleitet das Ehepaar Derya und Osan samt den drei Kindern beim Aufbruch in ein neues Leben. Doch nicht alle Familienmitglieder sehen dem neuen Zuhause freudestrahlend entgegen.

Für das Ehepaar ist es ein wahr gewordener Traum: Ein Neuanfang in der türkischen Großstadt Bodrum. Dafür verabschiedet sich die „Goodbye Deutschland“-Familie von ihrer Heimat Mannheim und zieht um. Doch die drei Kinder, Osan Junior, Sue und Tiger scheinen gar nicht glücklich zu sein.

„Goodbye Deutschland“: Familie Alan zieht nach Bodrum

Für Derya und Osan Alan war schnell klar: Sie möchten aus Deutschland raus. Die Familie zieht es schnell in die Türkei, wo der Vater der drei Kinder Bau-Investor ist und durch das Errichten von Hotels Geld verdienen möchte. Die neuste Idee von Osan: Ein Boutique-Hotel in der Zentraltürkei. Dieses soll zudem mit einer eigenen Walnuss-Plantage als Einnahmequelle dienen.

Doch während das Ehepaar ihre Pläne schmiedet, schauen die Kinder nur still dabei zu. Schnell wird klar: Die drei sind alles andere als glücklich über die Veränderungen. Schließlich waren die beiden älteren Kinder bereits in der Schule und hatten eigene Freunde. Die Unzufriedenheit bekommen die Eltern natürlich auch mit. Könnte die Auswanderung doch scheitern?

Kinder haben „gar keine Lust“

Lange Gesichter, Bauchschmerzen und gedrückte Stimmung: Die Kinder der Familie Alan sind alles andere als begeistert von ihrem neuen Leben in der Türkei. In der Folge am Montagabend (24. Juli) begleitet das „Goodbye Deutschland“-Team die Kinder bei ihrer Einschulung. Der zehnjährige Osan Junior beschreibt seine Stimmung an diesem großen Tag so: „Ich habe gar keine Lust. Kein Bock.“

Und auch seine Schwester Sue sieht der Einschulung mit gemischten Gefühlen entgegen: „Ich bin aufgeregt und deshalb habe ich auch ein bisschen Bauchschmerzen.“ Das bekommt auch Mama Derya mit und sagt im Interview: „Wenn sie nicht glücklich sind, scheitert die Auswanderung. Dann müssen wir zurück.“

Ob das Projekt Türkei wirklich vor dem Aus steht, siehst du am Montagabend (24. Juli) in einer neuen Folge auf Vox.

Vox zeigt „Goodbye Deutschland“ montags ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.