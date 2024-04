Goodbye Deutschland: Peggy und Steff überraschen Fans – „Bin glücklich, dass sie ‚Ja‘ gesagt hat“

Sie waren eines DER Traumpaare bei „Goodbye Deutschland„. Die Mallorca-Auswanderer Peggy und Steff machten sich als Gastronomen auf der Insel einen Namen, bauten nicht nur eine gemeinsame Karriere, sondern mit Tochter Josephine auch eine Familie auf.

Doch vor knapp einem Jahr war plötzlich alles aus – das „Goodbye Deutschland“-Paar gab seine Trennung bekannt. Fans litten mit den Vox-Stars, schließlich waren Peggy und Steff rund 25 Jahre zusammen. Jetzt gibt es allerdings überraschenden Grund zur Freude!

Goodbye Deutschland: TV-Show führt Peggy und Steff wieder zusammen

Aufmerksame Vox-Zuschauer hatten es schon geahnt, nachdem sie Peggy und Steff am Freitagabend (19. April) in der Kreuzfahrt-Doku „Volle Kraft voraus“ gesehen hatten. Jetzt ist es auch für alle anderen offiziell: Die Auswanderer sind wieder ein Paar!

Auf dem Instagram-Kanal von „Goodbye Deutschland“ sieht man Peggy und Steff in einem Video eng aneinander gekuschelt, offen sprechen sie über die überraschende Wende: „Hallo ihr Lieben, wie ihr gesehen habt, sind wir wieder zusammen“, stammelt Steff ein bisschen verlegen und gibt seiner Peggy einen dicken Schmatzer. „Ja, endlich ist es raus“, freut die sich. „Es war gar nicht so einfach, das so lange zu verstecken.“

Am liebsten hätte die 48-Jährige die frohe Nachricht direkt verkündet, als die beiden bei „Volle Kraft voraus“ von Bord gingen. Umso glücklicher sei sie jetzt, dass sie offiziell wieder gemeinsam „durch Mallorca laufen“.

Steff ergänzt: „Manchmal lohnt es sich einfach zu kämpfen und selbst, wenn es nochmal scheitern sollte, selbst dann haben wir es probiert und wir geben alles.“ Sie seien einfach nur glücklich – oder vielmehr: „Ich bin einfach nur super glücklich, dass sie ‚Ja‘ gesagt hat zu mir. Zum größten Teil bin ich ja ‚der Böse‘.“

Goodbye Deutschland-Fans reagieren gespalten

Doch nicht alle Fans können die Euphorie des Paares teilen. In den Kommentaren unter dem Instagram-Beitrag gibt es auch ein wenig Kritik – oder vielmehr Zweifel an der eigentlichen Trennung.

„Dieses Schauspiel, es ist so peinlich und war so durchschaubar. Wer das geglaubt hat, ha ha“, findet jemand. „Glauben hier echt noch einige, dass die beiden wirklich je getrennt waren?“, fragt sich auch ein weiterer Kommentator.

Davon lassen sich die Romantiker unter den Kommentatoren allerdings nicht beirren: „Endlich mal wieder gute Nachrichten“ und „Oh wie schön.. Die gehören einfach zusammen“, sind nur zwei der positiven Meinungen. Eine „Goodbye Deutschland“-Zuschauerin hat sogar eine ganz besondere Hoffnung: „Wir warten nun alle auf: Peggy & Steff sagen ‚Ja‘ – die Mallorca Hochzeit des Jahres.“ Es bleibt spannend, ob es etwas derartiges wohl wirklich bald auf Vox zu sehen gibt…