Sparkasse mit großer Änderung – sie sorgt für Chaos

Die Sparkasse gehört zu den größten Geldhäusern Deutschlands. Kein Wundern, denn mit ihrem großen Angebot lockt sie etliche Kunden an. Besonders praktisch: Ist man einmal bei der Sparkasse, kann man viele Dinge auch online erledigen.

Sei es ein Konto-Modell auswählen, Geldtransfers tätigen oder einfach die PIN ändern – die Sparkasse bietet da einige Möglichkeiten an. Auch in Zeiten der künstlichen Intelligenz will sie da natürlich Schritt halten. Doch eine Neuerung ist nun ein wenig nach hinten losgegangen…

Sparkasse macht sich KI zunutze

Wie „giga.de“ berichtet, hat die Sparkasse offenbar mit ihrem eigenen GPT-Bot ein paar Probleme. Dieser digitale Assistent soll nämlich eigentlich alle Fragen rund ums Banking beantworten und das vor allem schnell, kostenlos sowie zuverlässig. Doch ein erster Test zeigt, dass der Bot eher noch für Verwirrung sorgt.

+++Sparkasse: Änderung bei EC-Karten-PIN – Kunden warteten Jahrzehnte darauf+++

Mit SparkasseGPT will das Geldhaus seinen Kunden einen kostenlosen KI-gestützten Service bieten, der rund um die Uhr bei Fragen zu Konten, Online-Banking und Finanzprodukten unterstützen soll. Hierbei wird auch die ChatGPT-Technologie angewandt. Dabei wird Kunden versprochen, eine direkte Antwort auf typische Fragen zu bekommen – ganz ohne Hotline oder Filialbesuch.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

KI-Bot fabriziert noch Unsinn

Doch in der Praxis sieht es nicht ganz so rosig aus. Ein Test zeigt nämlich, dass SparkasseGPT zwar auf einfache Fragen oftmals sinnvolle Antworten gibt, bei spezifischeren Anliegen beginnt die KI jedoch schnell Unsinn zu fabrizieren. So bewirbt der Bot beispielsweise Konto-Modelle, die bei der jeweiligen Sparkasse gar nicht angeboten werden.

Mehr Themen:

So soll es ein „Girokonto Online“ für 3,50 Euro im Monat bei der Sparkasse an Volme und Ruhr geben – doch dem ist nicht so. Auch ein angebliches „Girokonto Direkt“ für 4,50 Euro monatlich wird einem vorgeschlagen, was es aber ebenfalls nicht gibt. Erst nach konkreterem Nachfragen räumt der Bot den Fehler ein. Jedoch schlägt er direkt wieder zwei andere Modelle vor, die es partout nicht gibt. An SparkasseGPT muss also noch etwas gefeilt werden…