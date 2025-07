Sparkasse tut sich mit Payback zusammen – doch zahlreiche Kunden gehen leer aus

Nicht nur bei Edeka und Penny können Payback-Kunden seit diesem Jahr auf Punktejagd gehen. Auch die Sparkasse macht jetzt gemeinsame Sache mit dem Bonussystem. Seit 1. Juli können Kunden bei Sparkassen-Vorteilspartnern fleißig Punkte sammeln. Dazu zählen etwa in vielen Städten die eben genannten Supermärkte und Discounter.

Viele Kunden stellen jetzt aber verwundert fest, dass ihre Sparkasse wohl grundsätzlich gar nicht mit Payback kooperiert. Nicht nur Payback sorgt jetzt für Aufklärung. Gegenüber dieser Redaktion macht auch das Kreditinstitut klar, dass nicht unbedingt jeder Kunden Punkte sammeln kann. Zumindest noch nicht.

Sparkassen-Kunden gehen bei Payback leer aus

Über 50 Paypack-Nutzer haben sich bislang (mit Stand von Freitag, 4. Juli, 13.30 Uhr) unter der Ankündigung des Bonusservices gemeldet. Und wie der überwiegende Teil der Punktejäger anmerkt, macht ihre Sparkasse bislang noch nicht bei Payback mit. „Schade, dass nicht jede Sparkasse teilnimmt“, merkt etwa eine Frau an. „Warum denn nur bei ausgewählten Partnern?? Das ist ja wohl nen Witz ….. ihr solltet lieber Punkte für jedes Geschäft vergeben, damit sich Payback auch mal wieder lohnt …“, wird der nächste deutlicher.

Vor allem Sparkassen-Kunden aus Hamburg scheinen derzeit noch in die Röhre zu schauen, schaut man sich Kommentare wie diese an: „Die Haspa macht nicht mit.“ Doch das muss nicht so bleiben, macht Payback selbst gegenüber einem Kunden klar: „Zum Start der Kooperation werden rund 5.000 regionale S-Vorteilspartner bei der Payback Partnerschaft dabei sein. Zukünftig wird es an mehr als 10.000 Standorten regionaler Einzelhandelspartner (S-Vorteilspartner) möglich sein, auch Payback Punkte zu sammeln.“

Auch Sparkasse wird deutlich

Payback ergänzt: „Die Entscheidung zur Teilnahme an PAYBACK ist freiwillig und wird von jeder Sparkasse selbst getroffen. Manche Sparkassen setzen ihren Fokus rein auf regionale, lokale Vorteilsprogramme.“

Dem stimmt auch die Sparkasse auf Nachfrage dieser Redaktion zu: „Die Entscheidung zur Teilnahme an Payback wird von jeder Sparkasse selbst getroffen. Manche Sparkassen setzen ihren Fokus rein auf regionale, lokale Vorteilsprogramme.“ Doch stellt ein Unternehmenssprecher klar, dass wiederum andere erst mal die Entwicklung bei Bonusprogrammen beobachten, bevor sie sich zu einer Teilnahme verpflichten.

Das Kreditinstitut kann aber eine erste positive Bilanz ziehen: „Doch der Großteil kombiniert schon jetzt das nationale Payback Programm mit ihren regionalen Vorteilspartner-Programmen, sodass künftig auf nationaler wie auch regionaler Ebene Payback Punkte gesammelt werden können." Die Mehrheit der Sparkassen-Kunden können also schon längst fleißig sammeln.