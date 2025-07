Sparkasse arbeitet jetzt mit Google zusammen – es geht um deine persönlichen Daten

Google und die Sparkasse testen ein neues System zur Altersverifikation in Deutschland. Die Sparkasse übernimmt die Altersprüfung, Google stellt die Lösung über Google Wallet bereit.

Ziel ist, online und lokal unkompliziert und datensparsam das Alter nachzuweisen. Statt wie bei Ausweisen sämtliche Daten zu teilen, sollen nur nötige Informationen übertragen werden.

Sparkasse treibt digitale Altersverifikation voran

Google bietet hierfür die Credential Manager API, die Altersinformationen sicher an Apps und Webseiten übermittelt. Die Sparkasse mit ihren 50 Millionen Kunden stellt die Altersnachweise aus. Über Google Wallet können diese dann bei Bedarf einfach freigegeben werden. Nutzer sollen so sicher vor ungeeigneten Inhalten geschützt werden.

Zwar gibt es noch technische Unklarheiten, beispielsweise wie Sparkassenkarten in Google Wallet integriert werden könnten. Doch das Pilotprojekt soll bereits in den nächsten Monaten starten, berichtet „heise.de„. In anderen Ländern wie den USA oder Großbritannien ist die Speicherung von IDs in Google Wallet bereits möglich.

Sparkasse reagiert auf steigende EU-Anforderungen

Die EU fordert strengere Alterskontrollen aus Jugendschutzgründen, etwa für Social-Media-Plattformen. Anbieter wie Aylo, zu dem auch Pornhub gehört, zogen sich aufgrund strenger Vorgaben zeitweise aus Frankreich zurück. Die Sparkasse und Google könnten nun mit ihren Lösungen Standards setzen. Dieses Projekt könnte europaweit helfen, rechtliche Vorgaben und Jugendschutz besser zu vereinen.

