Sparkasse: Änderung bei EC-Karten-PIN – Kunden warteten seit Jahrzehnten darauf

Die Sparkasse zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Geldhäusern in Deutschland. Obwohl es bei vielen anderen Banken mehr Zinsen und weniger Kontoführungsgebühren gibt, bleiben viele Kunden der Sparkasse bis heute treu.

Denn was die Sparkasse besonders auszeichnet: Auch in Zeiten der Digitalisierung gibt es noch viele Geldautomaten für das nötige Bargeld im Portemonnaie. Denn man mag es kaum glauben, aber die Deutschen zahlen immer noch sehr gern mit Kleingeld und Scheinen. Doch eine Sache ändert sich, die die Geldautomaten indirekt betrifft…

Sparkasse setzt auf Neuerung

Seit Anfang der 1990er-Jahre gibt es in Deutschland das EC-Cash-System und damit auch die PIN-Prüfung. Vorteil: Kunden der Sparkasse und anderer Banken können somit nicht nur problemlos Bargeld an Automaten abheben, sondern auch mit der EC-Karte in Supermärkten und Co. per Karte und Geheimzahl zahlen. Früher musste man dafür noch etwas unterschreiben.

Die PIN gibt es auch noch heute. Bis vor kurzem war es noch so: Bekommt man eine neue Girocard, kommt in der Regel auch ein Brief mit der neuen PIN wenig später nach Hause. Doch die Sparkasse ändert nun das gesamte Verfahren. „Sie haben eine neue Karte bestellt und möchten diese so schnell wie möglich nutzen? Oder Sie haben Ihre PIN vergessen? Der digitale PIN-Abruf macht es Ihnen einfach: Ihre Karten-PIN ist sofort online oder per App abrufbar, sicher geschützt und immer verfügbar“, heißt es auf der Webseite des Finanzdienstleisters.

Mit diesem neuen Verfahren muss also kein Sparkassen-Kunde mehr fürchten, seine PIN zu vergessen. Denn auch später und so oft man möchte, kann man sich diese online einmal anzeigen lassen. Ist die PIN zu kompliziert? Auch kein Problem. Hier können Nutzer ganz einfach eine Wunsch-Zahlenkombi wählen. Voraussetzung für diesen Service ist jedoch, dass Kunden auch das Online-Banking nutzen.