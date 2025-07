Bargeld bald Geschichte? Bäckerei-Kette geht ersten drastischen Schritt

„In bar oder mit Karte?“ – die Frage hören viele Menschen fast täglich. Letztendlich kann jeder noch selbst entscheiden, ob er mit dem traditionellen Bargeld oder doch lieber mit Karte oder sogar per Handy bezahlt. Viele Einkäufer haben ihr präferiertes Zahlungsmittel, das sie am praktischsten finden.

Dabei spielt es auch oft eine Rolle, in welchen Laden man den Einkauf tätigt. So werden höhere Summen in der Regel mit Karte bezahlt, wohingegen niedrigere Kosten, wie beim Bäcker oder am Kiosk, oft noch mit Bargeld abgedeckt werden. Eine Bäckerei-Kette hat dem Barzahlen nun allerdings den Kampf angesagt, wie „Berlin Live“ berichtet.

Hier kannst du nicht mehr mit Bargeld zahlen

Eine Bäckerei-Kette geht nun den ersten Schritt in Richtung „Bargeld ade“. In vier Filialen von „Brotmeister Steinecke“ können Kunden seit dem 1. Juli nur noch mit Karte zahlen – und zwar in Berlin, Hannover, Leipzig und Braunschweig. „Berlin Live“ hat in der Berliner Filiale am Lützowplatz in Tiergarten nachgefragt, was es mit der Umstellung auf sich hat.

Die Antwort der Bäckerei-Kette ist wie folgt: Mit der neuen kein-Bargeld-Regelung möchte das Unternehmen das Kundenverhalten analysieren. Dabei will es herausfinden, ob in Zukunft nicht nur noch mit EC- oder Kreditkarte oder sogar mit dem Handy bezahlt werden kann.

Kunden haben auch andere Option

Für Kunden, die nicht mit ihrer Bankkarte bezahlen möchten, gibt es außerdem eine andere Option: Sie können sich die Steinecke-Guthabenkarte holen, um ihre Einkäufe bei der Bäckerei zu bezahlen. Die Karte kannst du aufladen, sodass du sie als Ersatz für EC-Karte und Co. nutzen kannst.

Das ausschließlich bargeldlose Zahlen in den Bäckerei-Filialen ist aktuell eine erste Testphase.