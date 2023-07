In Sachen Showgeschäft ist Daniela Katzenberger bereits seit Jahren geübt. Die gebürtige Ludwigshafenerin ist fester Bestandteil der deutschen TV-Landschaft und aktuell wieder mit ihrer eigenen Serie „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ auf Sendung.

In Folge 8 des Formats packt sie jetzt allerdings die blanke Panik. Der Grund: Florian Silbereisen. Oder besser gesagt seine Einladung. Daniela Katzenberger soll nämlich live in seiner Show auftreten. Was nach einer gewaltigen Chance klingt, wird zur echten Tortur.

Daniela Katzenberger vor Silbereisen-Show gestresst

Schon der Gedanke an ihren Live-Auftritt löst bei Daniela Schweißausbrüche aus. Und das, obwohl sie eigentlich so gerne singt und gerade erst einen neuen Song veröffentlicht hat. Daniela leidet unter extremem Lampenfieber. Da hilft auch nicht, dass ihr Mann Lucas Cordalis von Schlager-Star Costa Cordalis abstammt und selbst bereits seit Jahren auf großen Bühnen auftritt.

Seine Taktik im Umgang mit Nervosität? Er wandle sein Lampenfieber in Energie um und umarme mental das Publikum. So entspannt wie Lucas kann Daniela damit nicht umgehen. „Mental scheiß‘ ich mir ins Hemd“, entfährt es ihr.

Auftritt bei Florian Silbereisen schürt Danielas Angst

Statt aufs mentale Umarmen setzt die Blondine große Hoffnungen in eine Klopf-Therapie. Die soll ihr helfen, mit ihren Ängsten besser umzugehen: „Gerade, wenn so etwas Wichtiges bevorsteht, weiß ich, das ist etwas, dass ich in den Griff kriegen muss.“ Beim Experten angekommen, spricht sie ganz offen über ihre Probleme und gibt zu: „Ich habe das Gefühl, es ist mir zu viel.“

Mehr News:

Dann teilt sie ihre Ängste und sagt: „Ich habe immer das Gefühl, ich gehöre da nicht so hin.“ Sie habe Sorge von ihrem Publikum ausgelacht zu werden und würde auf der Bühne regelrecht einfrieren. „Wenn ich mit dem Lucas auf der Bühne stehe, bin ich wie gelähmt vor Angst. Ich habe das Gefühl, ich kann gerade so meinen Namen sagen.“ Immerhin scheint sie mit ihrer Klopferei ein gutes Ventil gefunden zu haben…

Neue Folgen von „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ zeigt RTL2 mittwochs ab 20.15 Uhr im TV.