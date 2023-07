Sextalk mit der eigenen Mutter? Das kann nur peinlich werden. Zum Glück hat sich Daniela Katzenberger in ihren Jahren im Showbusiness ein dickes Fell zugelegt. Und so kann es sie auch nicht schocken, wenn Mama Iris Klein sie – eher unbewusst – in einen Sextalk hineinzieht.

„Die meisten Männer, die schreiben immer nur: ‚Hey, Lust auf ONS?’“, berichtet Iris, während sie sich von einer Kosmetikerin schminken lässt. Da staunte Daniela Katzenberger nicht schlecht. Weniger wegen der Aussage an sich, als der Tatsache, dass ihrer Mama wohl nicht bewusst war, dass „ONS“ die Abkürzung für „One Night Stand“ ist.

Daniela Katzenberger und der Sex-Talk mit Mama Iris

„Und was ist ‚ONS‘?“, fragte sie daher ihre Mutter vielsagend. „Eins, oder zwei. Keine Ahnung. Ich kenne ja diese Kürzel nicht, was die da alle so schreiben“, antwortete die nichtsahnend. Oh je, da musste selbst Daniela Katzenberger ob des intimen Talks mit ihrer Mama herzhaft lachen.

„Die ist auch so herrlich unschuldig. Man merkt, dass sie zwanzig Jahre verheiratet war. Die war ja wirklich immer treu, die weiß ja nicht mal was ‚ONS‘ ist“, wirkte die 36-Jährige fast ein wenig ungläubig.

Fans jubeln über die Katze und ihre Mama

Die Fans jedenfalls amüsierten sich köstlich ob des intimen Gespräches zwischen Mutter und Tochter. „Ich mag diese Familie auch besonders. Sie bringt mich regelmäßig zum Lachen. Schon nur ihr Gesicht oder ihr Gesichtsausdruck und ich kann nicht mehr“, jubelt eine Followerin bei Instagram. Und eine weitere ergänzt: „Ich liebe diese Familie, ich liebe Daniela , einfach alle in dieser Familie. Und ich kann schon wieder nicht mehr. ONS. Ich bin ziemlich lange Single und brauchte nicht mehr googeln.“

Während eine Dritte lobt: „Ich mag Daniela. Ich verstehe nur nicht die Mutter, dass sie unbedingt so sein will wie ihre berühmte Tochter.“ Na ja, jeder will ein Stück vom Kuchen haben. Wie es mit dem ONS weitergeht und noch viele weitere Geschichten aus dem Leben von Iris Klein und Daniela Katzenberger gibt es am Mittwoch (12. Juli 2023) wieder auf RTL Zwei bei „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“.