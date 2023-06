Als Mensch in der Öffentlichkeit hat man es oft nicht leicht. Jeder Schritt wird beobachtet, jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Das ist auch bei Daniela Katzenberger nicht anders. Die heute 36-Jährige dürfte sich mittlerweile daran gewöhnt haben, schließlich steht sie schon seit etlichen Jahren in der Öffentlichkeit. Daniela hat sich dabei filmen lassen, wie sie vergeblich versuchte, in den Playboy zu gelangen und auch ihre Hochzeit mit Lucas Cordalis wurde von TV-Kameras eingefangen.

Dementsprechend entspannt geht Daniela Katzenberger dieser Tage auch mit Kritik und sogenannten Shitstorms im Netz um. So entspannt sogar, dass sie selbst versucht, diese Shitstorms auszulösen. Was war passiert?

Daniela Katzenberger fordert Kritik

Auf Instagram hatte die Katze ein Video geteilt, in dem sie ihren Blick zurück in die Jugend schweifen ließ. „Ich habe mich so mit 16, 17 geschminkt, Olivia Jones ist ein Scheißdreck dagegen. Dann habe ich mir die Augenbrauen auf die Stirn tätowiert irgendwann, habe mich blond gefärbt, bin ins Solarium viermal die Woche… geringfügig braun. Und dann war ich halt total knülle in so nem Club“, berichtet der TV-Star aus seinem Leben.

Total knülle im Club… Das müsste doch ausreichen, um die Hater auf den Plan zu rufen, dachte sich wohl Daniela und stichelte in den Kommentaren zu ihrem Instagramvideo ein wenig weiter. „Ich bitte darum, sich rückwirkend darüber aufzuregen, dass ich als Teenie besoffen war“, bittet sie ihre Fans.

Doch Pustekuchen. Die haben gar kein Interesse daran, sich über Vergangenes aufzuregen. Im Gegenteil. „Egal, welche Phasen des Lebens sie durchlebt hatte, ihr Herz war immer rein und ehrlich. Tolles Mädchen – ihre Familie kann sich glücklich schätzen, sie zu haben“, schreibt ein Fan in den Kommentaren. Ein weiterer ergänzt: „Herrlich ehrlich … Ich finde Dani toll. Wo gibt es noch Menschen, die über sich selber lachen können und vieles mit Humor nehmen?“ Und ein Dritter schwärmt: „Ich weiß noch, wie alles anfing im Fernsehen, war von der ersten Stunde an dabei. Du bist einfach so ein Knaller und unheimlich lieb.“