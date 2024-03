Daniela Katzenberger macht ernst – „Das ist echt krass!“

TV-Sternchen Daniela Katzenberger kehrt zu ihren Wurzeln zurück. Die 37-Jährige startete 2009 ihre Fernseh-Karriere bei dem Vox-Format „Auf und davon – mein Auslandstagebuch“ – und sorgte darin für große Schlagzeilen, als sie in den USA an die Villa von Playboy-Gründer Hugh Hefner (✝91) anklopfte, um sich vorzustellen.

Erreicht hatte sie damals bei Hefner nichts, dafür aber in Deutschland. Seitdem ist Daniela Katzenberger nicht mehr aus dem TV wegzudenken. 2023 lief die letzte Folge ihrer RTL2-Doku „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“. Ja richtig, die Frau von Lucas Cordalis ist irgendwann von Vox zu RTL2 gewechselt. Doch jetzt könnte es zum großen Comeback kommen!

Neue Doku-Sendung, neuer alter TV-Sender – Daniela Katzenberger macht also ernst und dreht derzeit schon die neuen Folgen ihres brandneuen Formats bei Vox.

Daniela Katzenberger macht bei Vox ernst

Auf Instagram erzählt die Mallorca-Auswanderin von ihrem Drehtag und verrät erste Details. „Die nächsten Minuten für unsere Staffel gedreht“, plaudert die Katze in ihrer Instagram-Story aus. Und weiter:

„Das ist echt krass, zwei Tage gedreht für gefühlt zehn Minuten. Das ist echt krass! Ich finde es jedes Mal faszinierend. Man steht da zwölf Stunden vor der Kamera. Die gesetzten Interviews, die ihr immer in der Sendung seht, die gehen wirklich, wenn man morgens um 10 anfängt, bis 14 Uhr, also vier Stunden Interview! Vier Stunden reines Reden, ohne großartig Pause. Das ist schon… Respekt an mich!“

Ein Fulltime-Job also, den Daniela Katzenberger hat. Ihre Fans können sich offenbar auf einiges gefasst machen! Dani: „Aber seid gespannt, es wird eine richtig schöne Staffel. Erstens eine richtig geile neue Staffel bei VOX, neuer alter Sender. Wie heimkommen. Und es wird auch eine schöne Staffel. Ich freue mich!“

Wann starten die neuen Folgen?

Noch fiebern ihre Fans dem Starttermin bei Vox entgegen, dieser wurde bislang noch strengstens geheim gehalten. Auf Nachfrage dieser Redaktion beim Sender verriet eine Sprecherin aber schon mal: „Die Folgen werden voraussichtlich in 2024 bei VOX zu sehen sein.“

Lange kann es also nicht mehr dauern, bis Daniela Katzenberger und ihre Familie mit neuen Mallorca-Abenteuern um die Ecke kommen.