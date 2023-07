Mit dieser Nachricht hatte Daniela Katzenberger womöglich nicht gerechnet. In einer neuen Folge ihrer RTL2-Doku „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ lässt ausgerechnet Mama Iris Klein die Bombe platzen.

Am Mittwochabend (5. Juli 2023) zeigt RTL2 wieder eine Doppelfolge der Doku „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“. Dabei geht es nicht nur um den verrückten Alltag der Kult-Blondine und Ehemann Lucas Cordalis. Auch das Ehe-Drama zwischen ihrer Mutter und Peter Klein wird thematisiert. Iris Klein entscheidet sich dafür, einen wagemutigen Schritt zu gehen. Ihre Tochter ist schockiert.

Daniela Katzenberger bald ohne Iris auf Mallorca

Vor der Trennung lebten Iris und Peter Klein gemeinsam in einer Finca auf Mallorca. Nach den Fremdgeh-Vorwürfen zog die 56-Jährige allerdings aus und quartiert sich in eine Wohnung auf der Insel ein. Genau dort besuchen Daniela und Lucas sie in der fünften Folge der Doku.

Zu Beginn scheint noch alles gut. Iris spricht über ihre aktuelle Gefühlslage und darüber, dass sie nie wieder und unter keinen Umständen nochmal heiraten will. Während sie ihren Gästen einen Kaffee macht, beichtet die Oma von Sophia dann, wie ihre Zukunftspläne aussehen. Sie möchte Mallorca endgültig verlassen und zurück nach Deutschland ziehen.

Daniela Katzenberger völlig entsetzt

Nach dieser Ankündigung ihrer Mutter steht der TV-Bekanntheit der Schock ins Gesicht geschrieben. Damit hätte sie wohl nicht gerechnet. Im Interview überlegt die Frau von Lucas Cordalis dann, welche Konsequenzen diese Änderung mit sich bringt. „Es macht mich traurig, weil dann die Mama weg ist. Die Freundin, die Therapeutin, die Köchin, die Nanny von Sophia, die Oma. Das fehlt dann alles“, so die 36-Jährige.

Doch sie sieht auch die positiven Seiten dieses Umzugs: „Wenn sie nicht mehr hier ist, das wird Horror. Aber: Wenn wir in Deutschland sind, müssen wir nie wieder in ein Hotel!“ Immer optimistisch. So kennen wir Daniela Katzenberger.

RTL2 zeigt „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ mittwochs ab 20.15 Uhr im TV und online in der Mediathek bei RTL+.