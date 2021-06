Cathy Hummels zeigt ungeschöntes Bild: „Das bin ich und zwar wirklich“

Cathy Hummels ist eine vielbeschäftigte Frau. Ihr Sohnemann Ludwig fordert Zeit von seiner Mama, dazu Instagram, TV-Drehs, Werbe-Aufnahmen. Viel Zeit für sich scheint Cathy Hummels wirklich nicht zu haben.

Doch wie bekommt die Frau von BVB-Star und EM-Teilnehmer Mats Hummels die ganzen Aufgaben unter einen Hut? Das verriet Cathy Hummels nun mit einem Foto bei Instagram.

Cathy Hummels: Multitasking auf dem Balkon

Cathy Hummels. Foto: IMAGO / Future Image

Es zeigt die 33-Jährige auf ihrem Balkon sitzend. Vor sich hat die Moderatorin einen Ventilator gegen die brüllende Hitze aufgestellt. Daneben stehen ein Laptop, Unterlagen, eine Kaffeetasse. Ein heilloses Durcheinander könnte manch Ordnungsliebhaber nun denken. Doch Cathy scheint das kreative Chaos zu liegen.

----------------------

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

-------------------------

Cathy Hummels. Foto: imago / xS.xAdamxxFuturexImage

„You like Reality? Hier habt ihr sie. Das bin ich und zwar WIRKLICH. Ich versuche immer alles irgendwie unter einen Hut zubekommen UND so sieht das dann aus“, schreibt Hummels zu dem Bild. So schafft es die 33-Jährige gleichzeitig zu arbeiten, an ihrem Teint zu arbeiten, Kaffee zu trinken, zu telefonieren, stylish zu sein und sich auch noch vor der Sonne zu schützen.

Cathy Hummels: DAS nervt ihre Follower kolossal

Ärgerlich nur, dass sich die meisten Follower gar nicht so sehr für Cathys Multitasking-Fähigkeiten interessieren. Ihnen ist mehr der Ventilator ein Dorn im Auge, den die Moderatorin mit auf den Balkon genommen hat.

------------------------

Mehr zu Cathy Hummels:

Cathy Hummels verrät ganz offen - „Kam für mich nicht infrage

Cathy Hummels: Sohn Ludwig hat ein Lieblingswort – Du ahnst nicht, welches es ist

Cathy Hummels: Seltener Anblick – sie zeigt sich verschmust mit IHM

-------------------------

So schreibt beispielsweise eine Followerin: „Geil, wenn man einfach in den Schatten gehen würde, müsste man nicht sinnlos Strom verschwenden!“ Und eine andere fügt an: Alles gut, nur der Ventilator DRAUSSEN tut mir weh. Sinnloser Stromverbrauch, dann doch lieber im kostenlosen Schatten sitzen, aber alles deine Entscheidung.“

Wer ist das denn bitte? Bei diesem Bild von Cathy Hummels stutzen die Fans.

Cathy Hummels emotional: Ausgerechnet am Tag des EM-Spiels – DAS verpasst Mats

Der 15. Juni 2021 wird bei dem Ehepaar sicherlich gemischte Gefühle auslösen. Durch das Eigentor von Mats Hummels verlor Deutschland am Ende das Spiel gegen Frankreich. Doch der Tag hat eine noch viel wichtigere Bedeutung für die beiden. Mehr dazu hier >>>