Cathy Hummels: Foto verwirrt Fans – „Wer bist du von den beiden?“

Dieses Foto von Cathy Hummels verwirrt die Fans!

Cathy Hummels hat ein Foto geteilt, das die Fans mächtig verwirrt. (Archivbild) Foto: IMAGO / Eventpress

Zwei junge Frauen stehen zusammen, strahlen beide um die Wette und lächeln in die Kamera. Doch wer auf dem Foto ist Cathy Hummels? Das fragen sich so einige Fans unter dem neuen Post bei Instagram.

Cathy Hummels teilt alten Schnappschuss

Für dieses Foto hat Cathy Hummels ganz schön tief im Archiv gewühlt – denn der Schnappschuss liegt schon so einige Jahre zurück.

Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels. Foto: IMAGO / SKATA

Wie die 33-Jährige verrät, entstand das Foto im Jahr 2005 bei ihrer Graduation vor der Catonsville High School.

Das ist Cathy Hummels:

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Zu dieser Zeit hat die Moderatorin dort nämlich ein Austauschjahr gemacht. Inklusive „American Way of Life“, wie sie verrät. Also inklusive „Fast Food“ und „Tanning accelerator“.

„Als ich zurück nach Deutschland bin, hab ich viele Andenken mitgenommen und auch etwas zusätzliches Gepäck. Hat mir damals geschmeckt“, erinnert sich die 33-Jährige.

Cathy Hummels verwirrt die Fans: „Wer bist du von den beiden?“

Doch wer auf dem Foto ist eigentlich Cathy Hummels? Das fragen sich so einige Fans. „Ich stelle mir die Frage, wer bist du von den beiden?“, schreibt jemand.

„Auch bei näherem Hinsehen... ich habe dich nicht erkannt“, meint jemand anderes. Ein weiterer Fan scherzt: „Ich dachte, rechts wäre Sarah Michelle Gellar“. Doch weit gefehlt.

Die junge Frau rechts im Bild ist Cathy Hummels – inklusive ihrer Graduation Uniform.

Zuletzt hat Cathy Hummels übrigens aus dem Nähkästchen geplaudert, und einen „kleinen Skandal“ verraten. Was dahinter steckt, erfährst du hier >>>.