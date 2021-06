Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Cathy Hummels emotional: Ausgerechnet am Tag des EM-Spiels – DAS verpasst Mats

Dieser Tag sollte für Mats und Cathy Hummels eigentlich ein ganz besonderer sein. Und irgendwie ist er das auch. Denn: Der BVB-Star tritt am Dienstagabend für Deutschland in der EM 2021 an.

Mats Hummels und Ehefrau Cathy beim WM-Finale 2014 in Rio de Janeiro. Foto: imago images

Doch der 15. Juni hat eine auch ganz andere, persönliche Bedeutung für den Fußballer und seine Ehefrau Cathy Hummels.

Cathy Hummels und Mats Hummels lassen sechsten Hochzeitstag ausfallen

Für Mats Hummels bedeutet der 15. Juni viel mehr als das Spiel Deutschland gegen Frankreich. Anders als seine Mitspieler wird sich der 32-Jährige mit Sicherheit immer wieder an den 15. Juni 2015 zurückerinnern. An diesem Tag gab er Cathy Hummels im Bayerischen Hof München das Ja-Wort.

----------------------------------------

Das ist Cathy Hummels:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Catherine Fischer wurde am 31. Januar 1988 in Dachau geboren

Während ihres Abiturs 2007 lernte Cathy Fußballer Mats Hummels kennen und lieben

Als er vom FC Bayern zum BVB nach Dortmund wechselte, zog Cathy mit ihm mit

An der TU Dortmund studierte sie Wirtschaftswissenschaften

Am 15. Juni 2015 heiratete sie Mats Hummels

Das Paar hat einen Sohn, der am 11. Januar 2018 das Licht der Welt erblickte

Aktuell lebt Mats Hummels in Dortmund, während Ehefrau Cathy und Sohn Ludwig in München wohnen

----------------------------------------

Das Paar sollte also eigentlich einen romantischen Tag zu zweit verbringen und seinen sechsten Hochzeitstag feiern. Doch daraus wird leider nichts. Mats muss schließlich pünktlich um 21 Uhr auf dem Fußballfeld in München stehen.

Cathy Hummels: Liebeserklärung an Mats – „Das schönste Geschenk der Welt“

Um ihrer großen Liebe dennoch Aufmerksamkeit zu schenken, widmet Cathy Hummels ihm circa sieben Stunden vor dem EM-Spiel einen emotionalen Instagram-Post. Zu einem Foto von ihrer Hochzeit schreibt die Fernsehmoderatorin: „15.6.15 #bestdayofmylife Du hast mir das schönste Geschenk der Welt gemacht am 11.01.18 @aussenrist15 – Heute wird genau das im Stadion gefeiert. Perfekte Location.“

Am 11. Januar 2018 wurde ihr gemeinsamer Sohn Ludwig geboren. Der heute Dreijährige wird ebenfalls am Abend in der Allianz Arena sein, um seinen Papa gehörig anzufeuern.

Und auch Cathy scheint an ihrem Hochzeitstag nur noch einen Wunsch zu haben: „Was ich mir wünsche? Bloß ein Sieg gegen Frankreich... also dieser Wunsch sollte für mich ja wohl erfüllt werden können?“

----------------------------------------

Mehr zu Cathy Hummels:

Cathy Hummels äußert ihre Zweifel: „Könnte man schon vermuten, dass ich etwas 'bitchy' wäre“

Cathy Hummels will Statement setzen – doch Fan sieht nur DAS: „Hast ihn ja fast ausgezogen mit deinem Blick“

Cathy Hummels teilt seltenes Familienbild – und sorgt für eine Überraschung

----------------------------------------

EM 2021: Das ist die DFB-Gruppe! Diese Hammer-Gegner warten

Frankreich, Ungarn, Portugal: Die Gegner der Deutschen Nationalmannschaft haben es ganz schön in sich. Was die Mannschaften der Gruppe F auszeichnet, erfährst du hier.