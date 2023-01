Cathy Hummels: Auf dieses Geburtstagsgeschenk hätte sie sicher verzichten können – „Gibt’s nicht“

Das letzte Jahr ging für Cathy Hummels mit der Scheidung von Fußballspieler Mats Hummels und einem Flug nach Dubai zu Ende. 2023 startete die Moderatorin dann mit frischem Elan und einem neuen alten TV-Projekt. Nachdem sich Cathy mit dem RTL2-Team im September 2022 bei der Verleihung des deutschen Fernsehpreises über einen Sieg für „Kampf der Realitystars“ freuen konnte, steht sie jetzt erneut für das Format vor der Kamera.

In den Drehpausen lässt Cathy Hummels ihre Fans an ihrem Produktionsalltag in Thailand teilhaben. Und der findet auch an ihrem Geburtstag statt. Ein bisschen Stimmung aufkommen lassen will die Moderatorin aber trotzdem, wie sie auf Instagram verrät. Die Partystimmung ist allerdings schnell verflogen, als es an das Thema Geschenke geht. Hier hatte sich Cathy Hummels sicherlich etwas anderes vorgestellt.

Cathy Hummels feiert Geburtstag in Thailand

„Happy Birthday to me“, schreibt Cathy Hummels zu einer Bilderstrecke, auf der sie, nur mit Geschenkpapier umhüllt, für die Handykamera posiert. „Der Stoff hat allerdings ‚leider‘ nur für vorne gereicht. Für hinten war nur noch der Luftballon übrig. Aber hey, endlich habe ich mal einen richtig prallen Popo.“

Während hier noch alles nach einem entspannten Geburtstag aussieht, klingt die Nachricht aus ihrer Instagram-Story nicht ganz so positiv. Hier verrät die Moderatorin nämlich: „Normalerweise sagt man doch immer, Scherben bringen Glück. Bringt es auch Glück, wenn einem ein Stück Zahn abbricht?“

Cathy Hummels bricht Zahn ab

Pünktlich zum neuen Lebensjahr ist Cathy Hummels ein Stück Zahn abgebrochen. Und das nur, weil „ich so stark auf einen Karamellkeks gebissen habe, dass das Stück einfach rausgebrochen ist.“

„Könnt ihr euch das vorstellen, an meinem Geburtstag bricht mir ein Stück Zahn ab. Das gibt’s nicht“, sagt Cathy immer noch ungläubig ob des skurrilen Zufalls. Sich davon aufhalten lassen, den Tag in vollen Zügen zu genießen, will die Moderatorin aber nicht. Sie nimmt’s gelassen und sagt: „Positive Vibes only, you know me.“