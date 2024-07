Cathy Hummels: DIESEN Moment wird sie niemals vergessen – „Unendlich stolz“

Sie ist ein It-Girl wie es im Buche steht und liebt das Leben im Blitzlichtgewitter. Cathy Hummels erlangte größere Bekanntheit als Spielerfrau des Profifußballers Mats Hummels, mittlerweile brilliert sie als Moderatorin von RTL-Formaten wie „Love Island“ und „Kampf der Realitystars“.

Ihr ganzer Stolz ist ihr kleiner Sohn Ludwig, der aus der Beziehung mit Mats stammt. Nun stand ein ganz besonderes Erlebnis im Leben des Promisprösslings an, das Cathy Hummels ihren Fans nicht vorenthalten wollte.

Cathy Humels platzt vor Stolz

In der Vergangenheit teilte Cathy Hummels freudig Fotos von ihrem kleinen Sohn Ludwig auf ihrem Instagram-Profil, dem stolze 689.000 Menschen folgen. Doch im vergangenen Jahr entschied sich die Influencerin dazu, das Gesicht ihres Sohnes nicht mehr auf ihren Social-Media-Profilen zu teilen und stattdessen seine Privatsphäre zu bewahren.

Einen bedeutenden Moment im Leben des kleinen Ludwig möchte Cathy Hummels dennoch mit ihrer Community teilen. Der Sechsjährige wurde nämlich eingeschult! Ein ganz besonderer Tag, dem das It-Girl mit Vorfreude entgegen blickte. Auf ihrem Instagram-Profil lässt die Moderatorin ihren Gefühlen freien Lauf.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Stolz strahlt Cathy Hummels in die Kamera und hält ihren kleinen Sohn im Arm. Ludwig trägt ein Fußballtrikot, sein Gesicht wird von einem Fußball-Emoji verdeckt. Hummels hält die Schultüte ihres Ludwigs in der Hand, die zu Ehren der Fußballmannschaft BVB gestaltet ist. Im Hintergrund ist ein Luftballon zu sehen, auf dem das Wort „Kindergarten“ durchgestrichen ist und ein Pfeil in Richtung des Wortes „Schule“ zeigt.

Die 36-Jährige schreibt zu dem Foto: „Ich bin unendlich stolz auf dich! Bye Bye Kindergarten and Hello Schule!!! Morgen geht’s nach Mallorca und wir feiern am Ballermann mit Ball!“ Der Hashtag #littlevacation legt Nahe, dass es für Cathy Hummels und ihren Ludwig am nächsten Tag tatsächlich nach Mallorca in den Kurzurlaub geht.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Begeisterung aufseiten der Fans

Die Follower von Cathy Hummels freuen sich über den Einblick in die Einschulung von Ludwig. Unter dem Instagram-Beitrag der Moderatorin finden sich reihenweise begeisterte Kommentare wieder. Ihre Fans schreiben:

„Herzlichen Glückwunsch euch Süßen, zum großen Schritt und ganz viel Spaß euch jetzt erstmal im Urlaub!“

„So schnell geht das. Guten Start in der Schule!“

„Das ist das, was wirklich wichtig ist! Gute Nerven beim Lernen bald!“

„Schöne Situation, der nächste Abschnitt im Leben.“

„Wie toll, ein großer Junge. Viel Spaß in der Schule!“

Die Fans des It-Girls scheinen ihre Freude über diesen Meilenstein gut nachvollziehen zu können.

Nun wird Cathy Hummels sicherlich erstmal ihren Urlaub mit ihrem Sohn genießen. In Zukunft wird das schließlich nur noch in den Schulferien möglich sein.