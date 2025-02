Cathy Hummels trägt Hochzeitskleid! – „Oops, I did it again“

Am Wochenende standen für RTLZwei-Moderatorin Cathy Hummels highlightreiche Tage an. So zeigte sich in ihren Instagram-Stories sichtlich stolz und überwältigt, ein Teil der internationalen Berliner Filmfestspiele, der Berlinale, sein zu können. Selbstverständlich durfte dabei auch der passende elegante und schillernde Look nicht fehlen, der perfekt zum glamourösen Anlass passte.

Doch die eigentliche Überraschung bot Cathy ihren Fans an einem ganz anderen Ort. Mitten im verschneiten Berlin posierte sie auf Instagram und präsentierte sich ganz unerwartet und besonders im Hochzeitskleid!

Cathy Hummels im Hochzeitskleid!

Besonders ihre Beschreibung des Fotos sorgt für Aufsehen: „Oops, I did it again! I think I’m in love […]“, was so viel heißt wie „Oops, Ich habe es wieder getan! Ich glaube, dass ich verliebt bin […].“ Weckt das etwa die Frage nach einem neuen Mann an ihrer Seite? Weit gefehlt! Es ist vielmehr ein elegantes Hochzeitskleid, das Cathy Hummels‘ Herz erobert hat.

Strahlend und perfekt gestylt zeigt sie sich mit einem Blumenstrauß in den Händen. Über dem weißen, strahlenden Kleid trägt sie ein weißes, flauschiges Pelzoberteil. Das Bild lässt sofort Assoziationen zu einer Hochzeit aufkommen.

Könnte es sein, dass Cathy dabei in Erinnerungen schwelgt? Oder vielleicht sogar von einer neuen Hochzeit träumt? „Vielleicht nochmal mit dem richtigen Mann in der Zukunft“, gesteht die Moderatorin. Zudem stellt sie klar, dass es bei ihr keinen Antrag ohne einen einzigartigen Diamanten-Ring gebe.

Schlussendlich wird Cathy mit diesem Beitrag bei ihren Fans zweifellos ins Schwarze getroffen haben. So gibt sie eine Inspiration für einen extravaganten Eyecatcher-Winterlook und lässt bei vielen Paaren die traumhaften Erinnerungen an ihre persönliche Hochzeit hochkommen.