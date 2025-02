Cathy Hummels teilt ein Foto ihres Sohnes – der Shitstorm lässt nicht lange auf sich warten

Cathy Hummels ist dafür bekannt, ihre Follower auf Instagram an den verschiedensten Teilen ihres Lebens teilhaben zu lassen. Dafür hagelte es in der Vergangenheit mehr als einmal heftige Kritik.

Seit Dienstag (4. Februar 2025) sorgt einer von Cathy Hummels Instagram-Posts wieder einmal für Furore. Dieses Mal geht es um einen Schnappschuss mit ihrem Sohn Ludwig (7).

Cathy Hummels kassiert Shitstorm nach Instagram-Bild

Mit einem ihrer neusten Posts sorgt Cathy Hummels auf Instagram wieder einmal für einen Aufschrei. Sie teilt ein Bild von ihr uns ihrem siebenjährigen Sohn Ludwig, als dieser noch ein Kleinkind war. Dazu schreibt die 37-Jährige: „Heute vor 6 Jahren […] Mein Sohn und ich haben nicht nur den gleichen Körper geteilt, sondern teilen auch die wundersame Erkrankung ‚Herpes‘.“

Die Ex-Spielerfrau gesteht, dass sie manche Momente gerne noch einmal erleben möchte. Es mache sie „unendlich traurig“, dass das nicht möglich ist. „That’s life! Vielleicht hab ich ja noch einmal das Glück, erneut Mama zu werden“, schreibt Hummels weiter. Doch die Bildbeschreibung ist es nicht, die so viele Instagram-Nutzer auf die Palme bringt. Sondern, dass Cathy Hummels ihren Sohn Ludwig unverpixelt zeigt. Eigentlich hatten sie und ihr Ex-Mann Mats Hummels sich nämlich mal drauf geeinigt, ihren Sohn nicht mehr sichtbar im Netz zu präsentieren.

„Ist echt nicht okay“

Der Shitstorm auf Cathy Hummels Post lässt nicht lange auf sich warten. Ein Instagram-User kommentiert: „Poste doch bitte nicht dein Kind, egal ob mit einer Erkrankung oder ohne. Das kannst du, wenn du es teilen möchtest, doch von dir selbst zeigen. Dein Sohn kann nicht entscheiden, ob er das möchte. Du schon. Meiner Meinung nach ist das echt nicht okay.“ Ein weiterer Nutzer schreibt: „Findet dein Sohn das gut? Mal gefragt?“ Anderswo heißt es: „Kinderfotos, egal welchen Alters oder Datums, haben nichts, wirklich gar nichts, im Internet zu suchen.“

Diese Kritik lässt Cathy Hummels so nicht auf sich sitzen. Unter ihrem Post mit Ludwig schreibt sie: „PS: Das Gesicht meines Kindes ist nicht verpixelt, da er hier noch ein Baby war. Er sieht heute etwas sehr komplett anders aus.“ Es gibt auch einige Nutzer, die die Ex-Spielerfrau in Schutz nehmen. „Jeder soll so machen, wie er es für richtig hält“, kommentiert etwa eine Userin. „Erstaunlich, dass es Leute gibt, denen dieser Hinweis von ihr (der nicht mal notwendig gewesen wäre) nicht reicht“, schreibt eine andere Followerin. „Haben wir nicht alle genug mit unseren eigenen Leben zu tun, als dass wir immer andere für das was sie tun oder nicht tun, kritisieren müssen?“, merkt jemand anderes an.