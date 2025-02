Cathy Hummels geht Hatern an den Kragen – ihr Foto spricht Bände

Für Cathy Hummels ist es nicht immer leicht bei Social Media. Die Ex von Fußballstar Mats Hummels wird im Netz des Öfteren Opfer von Bodyshaming – Kritik, die sich besonders gegen ihre Figur richtet.

Jetzt ergreift Cathy Hummels die Initiative und teilt mit ihren Instagram-Followern ein besonderes Bild von sich. Und um ihren Hatern den Wind aus den Segeln zu nehmen, richten sich ihre dazugehörigen Worte direkt an diejenigen Nutzer, die unter ihrem Post erneut vorhaben, ihr kritische Zeilen zu hinterlassen.

Cathy Hummels reagiert auf Hater

Im Trainingsoutfit steht die 37-Jährige auf einem Indoor-Tennisplatz, hält den obligatorischen Tennisschläger in der Hand und grinst verschmitzt. Auf weiteren Bildern, die beim Swipen zu erkennen sind, sieht man die Münchnerin in direkter Action beim Tennisspielen. Doch nicht ihre Fotos sind das, was die größte Aufmerksamkeit erregt, sondern ihre Worte, die sie obendrein veröffentlicht:

„Zu lang, zu kurz, zu dünn, zu dick, zu weiß, zu muskulös … DAS alles sagen die Anderen. Doch was sag ich?“ Tatsächlich war in der Vergangenheit immer mal wieder unter ihren Posts von Kritikern Kommentare zu lesen, dass Cathy zu dünn sei, zu muskulös oder sonstige Worte, die kein gutes Haar an ihr lassen.

Jetzt wehrt sich die Mutter eines Sohnes öffentlich dagegen und schreibt weiter: „Mir egal, weil ich habe echt viel Spaß und ich habe große Lust, MEIN Leben zu genießen. Habt ihr das schon mal geschafft? Euch freizumachen von äußeren Einflüssen & Judgements und einfach das zu tun, was EUCH Spaß macht?“

Am Ende rät Cathy Hummels ihren fast 690.000 Followern noch, genau das zu versuchen: „Bester Wochenstart für euch und TRY IT. PS: Man weiß nie, was morgen ist. Lebt für EUCH, nicht für andere.“

Cathy Hummels: So reagieren ihre Fans

Ihre Fans feiern Cathy für so viel Mut, sich zur Wehr zu setzen und zu überhören, was Kritiker ihr vorwerfen. So lauten einigen Kommentare unter ihrem Post:

„Du machst das schon RICHTIG!!“

„Live your life! Bester Song. Höre immer nur auf deine innere Stimme und tu das, was DICH glücklich macht.“

„Genau! Wir leben nicht für andere“

„Bleib wie du bist“

„Gut geschrieben, du musst dich wohlfühlen, dein Leben, dein Körper.“

„Wahre Worte“

Nur ein Fan glaubt nicht ganz daran, dass es Cathy Hummels nicht stört, manche Sachen über sich lesen zu müssen. Er ist sich sicher: „Ich glaube ganz und gar nicht, dass es dir egal ist. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob du dir da selber was vormachst oder nur versuchst, deinen Followern was vorzumachen?“ Auf den Kommentar hat die Tennisbegeisterte nicht mehr reagiert…