Cathy Hummels bald als Kommissarin im „Tatort“? Moderatorin äußert deutlichen Wunsch

Cathy Hummels beweist immer wieder: Sie ist ein echtes Allround-Talent. Egal ob als Influencerin, Unternehmerin oder Super-Mama. Es gibt kaum etwas, was die 37-Jährige noch nicht ausprobiert und umgesetzt hat. Und doch gibt es Momente im Leben, in denen man nochmal eine neue Richtung einschlagen möchte. So zeigte sich Hummels am Sonntag (16. Februar) auf einem eher überraschenden roten Teppich: den der Berlinale.

Neue Orte, neue berufliche Wege? Cathy Hummels äußerte nun einen ganz deutlichen Wunsch.

Cathy Hummels besucht Berlinale

Jan Josef Liefers, Corinna Harfouch oder Wotan Wilke Möhring – sie alle haben eine Gemeinsamkeit: In der ARD machen die Schauspieler regelmäßig Jagd auf Verbrecher und stellen im „Tatort“ ihre Qualitäten als Kriminalkommissare unter Beweis. Doch schon bald könnte es Verstärkung in ihrem Team geben. Denn TV-Star Cathy Hummels äußerte nun den Wunsch, sich Richtung Filmgeschäft austoben zu wollen.

Die Moderatorin reiste jetzt zum Berlinale NRW-Empfang in Berlin an. Und plauderte gleich mal aus dem Nähkästchen!

Cathy Hummels bald als „Tatort“-Kommissarin?

Nordrhein-Westfalen will weiter Filme fördern und feierte seine Produktionen auf der Berlinale. Beim alljährlichen NRW-Empfang mischte sich dieses Mal auch Cathy Hummels unter die Prominenz. Heißt das, dass die Influencerin schon bald auf der Leinwand zu sehen sein wird? Abgeneigt wäre Hummels keineswegs.

+++Cathy Hummels trägt Hochzeitskleid! – „Oops, I did it again“+++

Gegenüber RTL verrät die Moderatorin: „Also ich finde Comedy genial, weil ich mich selber nicht so ernst nehme.“ Aber damit nicht genug. Hummels plaudert weiter aus: „Ich finde aber auch die Polizistin gut. Also ich glaube, ich könnte mich jeder Rolle wiederfinden.“ Im deutschen Fernsehen würde es schonmal nicht an Krimi-Hits mangeln. Für die Ex-Frau von Mats Hummels war die Berlinale zumindest schon einmal der perfekte Ort, um zu networken und Kontakte zu knüpfen.

Wer weiß, vielleicht sehen wir Cathy Hummels demnächst dann schon in einem Streifen à la „Tatort.“