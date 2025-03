Cathy Hummels schickt sonnige Grüße – Fans reagieren eiskalt

Für Cathy Hummels (37) sind die sozialen Medien nicht immer ein Zuckerschlecken. Als Ex von Fußballstar Mats Hummels wird sie online oft das Ziel von Bodyshaming, wobei natürlich besonders ihre Figur im Fokus der Kritik steht. Auch unter ihren neuesten Instagram-Bildern wird wieder gemeckert und getadelt.

Während sich die Moderatorin sonnig aus Miami präsentiert, reagieren einige ihrer Fans frostig! Die Influencerin postet Bikini-Bilder aus dem Urlaub und wird prompt mit harten Kommentaren konfrontiert. „Die wird ja immer dünner, sie soll mal zum Arzt gehen und sich untersuchen lassen“, schreibt ein Follower. Doch Cathy lässt sich nicht unterkriegen.

Cathy Hummels: Der ewige Kampf mit ihren Hatern

Mit einem neuen Bikini-Clip setzt sie ein klares Statement gegen Bodyshaming. Auf ihrem Instagram-Account schreibt sie: „Bodyshaming sollte heutzutage eigentlich kein Thema mehr sein, aber das ist es leider. Zu dick, zu dünn, zu sportlich. Egal, was andere über euch sagen, begegnet diesen Menschen einfach mit Liebe.“ Cathy erinnert ihre Follower daran: „Du musst mit dir glücklich sein und dich lieben, das ist das Wichtigste.“

Mit dem Hashtag #stopbodyshaming macht sie klar, dass abwertende Bemerkungen der Vergangenheit angehören sollten. Die Reaktion? Viel Unterstützung! Ein Nutzer schreibt: „Bodyshaming? Why? Fühle dich frei, genieße dein Leben, nimm dir, was du möchtest und völlig wurscht, was andere sagen.“ Eine andere Userin lobt: „Wahre Worte. Bleib, wie du bist.“

Die Ex-Frau von Fußballstar Mats Hummels spricht auch offen über mentale Gesundheit, Angstzustände und Panikattacken. Gegenüber „Bild“ betont sie: „Wichtig ist, dass man sich mag. Man hat nur das eine Leben.“ Ihre Message: Selbstliebe statt Kritik.

