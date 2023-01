„Kampf der Realitystars“: Alle Stars bekannt – SIE werden für richtig Drama sorgen

Na endlich: Auf diese Nachricht haben Trash-TV-Fans lange warten müssen. Endlich hat RTL ZWEI den Cast für seine Realityshow „Kampf der Realitystars“ bekannt gegeben. Und wer dachte, dass das letzte Jahr nicht mehr getoppt werden kann, der dürfte nun eines Besseren belehrt werden.

RTL ZWEI hat nämlich für „Kampf der Realitystars“ so ziemlich alles aufgefahren, was im TV Rang und Namen hat – und vor allem Zoff verspricht. So gab der Sender am Mittwochmorgen bekannt, dass unter anderem RTL-„Bachelor“-Legende Paul Janke seinen Sixpack am Strand von Thailand entblättern darf.

RTL ZWEI gibt „Kampf der Realitystars“-Cast bekannt

Ebenfalls dabei Matthias Mangiapane, Sarah Knappik, DJane Giulia Siegel, VIVA- und Techno-Ikone der 90er Jahre Daisy Dee, „DSDS“-Gewinnerin Aneta Sablik, Reality-Star und Zuschauerliebling Ingrid Pavic und Sänger und Songwriter Percival Duke.

Und auch für die Fans von Zoff und Streit ist gesorgt. So wird unter anderem Eva Benetatou teilnehmen. Wir erinnern uns: Die gelernte Flugbegleiterin kämpfte 2019 gegen Jenny Lange um das Herz von Andrej Mangold. Ebenfalls Ärger verspricht „Bauer sucht Frau“-Schönheit Antonia Hemmer. Die machte zuletzt mit der Trennung von RTL-Star Patrick Romer von sich Reden und wird sicher noch die ein oder andere Story über den „Bauer sucht Frau“-Beau in petto haben.

Und auch Emmy Russ bewies in Shows wie „Ab ins Kloster – Rosenkranz oder Randale“ oder „Promi Big Brother“, dass mit ihr zu rechnen ist. Von der „Bachelor“-Front sind noch Serkan Yavuz und Lukas Baltruschat dabei. Ebenso am Start: „Big Brother“-Sieger Sascha Sirtl und sein Zwillingsbruder, „Köln 50667“-Star Jay Sirtl, „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer und Mann von Annemarie Eilfeld Tim Sandt, Fußball-Profi Nico Patschinski und „Berlin – Tag & Nacht“-Darstellerin Jéssica Sulikowski. Moderiert wird die Show wieder von Cathy Hummels.