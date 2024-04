„Kampf der Realitystars“: Nach Willi Herrens Tod tritt SIE nun in seine Fußstapfen – „Meine größte Angst“

Für Fans des Reality-TV-Formates „Kampf der Realitystars“ geht am Mittwoch (10. April) das Jahr erst so richtig los. Die neue Staffel der beliebten RTL2-Show steht in den Startlöchern und auch in diesem Jahr werden Fans der guten Unterhaltungskunst mit spannenden Spielen, zwischenmenschlichen Dramen und sicherlich auch der ein oder anderen Intrige unterhalten werden.

Doch eine Kandidatin der aktuellen Staffel wird selbst eingefleischten Reality-TV-Fans unbekannt vorkommen. Die 60-jährige Annemie feiert im Rahmen der Serie nämlich ihr TV-Debüt. Doch sobald Fans den Nachnamen der RTL2-Kandidatin hören, wird ihre Berechtigung für die Teilnahme an der Sendung deutlich.

„Kampf der Realitystars“: Es bleibt in der Familie

Vor mittlerweile drei Jahren ist Fernsehstar Willi Herrn überraschend verstorben. Um das TV-Erbe des bekannten Schlagersängers zu übernehmen, wird Annemie Herren in diesem Jahr vor dem „Kampf der Realitystars“-Kameras stehen. Ihr jüngerer Bruder Willi war nämlich in der ersten Staffel der beliebten Reality-TV-Show am Start und belegte damals sogar den fünften Platz.

Über ihre größte Befürchtung zu Beginn der Dreharbeiten berichtet Annemie in einem Interview mit der Zeitung Bild: „Meine größte Angst war: Wie reagieren die anderen Teilnehmer auf mich? Mich kennt doch gar keiner. Ich kenne die aus dem Fernsehen, aber die mich ja nicht. Ich wusste nicht, was passiert.“ Vor dem Beginn der Aufzeichnungen werden die Teilnehmer Annemie wahrscheinlich tatsächlich noch nicht gekannt haben.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Bereits die Besichtigung des Schlafgemachs sorgt für feuchte Augen bei der „Kampf der Realitystars“-Teilnehmerin. Annemie berichtet: „Als ich vor Ort ankam, habe ich geweint, weil ich mich gefragt habe, ob das das Bett ist, in dem Willi gelegen hat. Es ist schwer zu erklären, was ich in diesen Momenten gefühlt habe. Es war sehr emotional.“ Für die 60-Jährige scheint die Teilnahme an der RTL2-Show eine besonders große Herausforderung darzustellen.

Annemie vermisst ihren Bruder bis zum heutigen Tag schmerzlich und berichtet der Bild: „Ich denke jeden Tag an Willi und muss weinen. Er ist nicht nur mein Bruder gewesen, sondern mein Kind. Ich habe ihn großgezogen, nachdem unsere Mutter gestorben ist. Plötzlich war er einfach weg.“ Das Grab von Willi besucht Annemie regelmäßig.

Mehr News:

Annemie scheint sich mit ihrer Teilnahme an „Kampf der Realitystars“ einen großen Herzenswunsch erfüllt zu haben. Auf diese Weise kann die 60-Jährige ihrem geliebten Bruder noch einmal ganz nah sein.