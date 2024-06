„Kampf der Realitystars“: Muss Cathy Hummels für SIE das Feld räumen? – „Null Talent“

Cathy Hummels gilt als das Vorzeigegesicht der RTL2-Trashsendung „Kampf der Realitystars“. Während die Promis unter der thailändischen Sonne immer wieder um ihre Sendezeit kämpfen, stellt sich neuerdings die Frage: Steht der Job der Moderatorin auf der Kippe?

Fans der Krawall-Show haben jedenfalls genug und sind der Meinung, dass eine andere Moderatorin viel besser zu der frechen Sendung passen würde…

„Kampf der Realitystars“: Fans sind aufgebracht

Die Gerüchteküche brodelt! In der kultigen TV-Sendung sorgt nicht nur das hitzige Treiben der Kandidaten für Furore. Auch die Moderation von Cathy Hummels gerät online zunehmend in die Kritik. Fans der Show machen kein Geheimnis aus ihrem Unmut und bringen eine überraschende Alternative ins Spiel. In den sozialen Medien überschlagen sich die Kommentare enttäuschter Zuschauer.

Auf dem Instagram-Kanal der Sendung heißt es „Kann die Moderatorin nicht bitte auch mal rausfliegen? So eine selten schlechte Leistung habe ich noch nie gesehen“ oder „Null Talent, von einer Moderation sehr weit entfernt“, sind nur einige der vernichtenden Urteile, die nach jeder Episode laut werden. Die Forderung nach frischem Wind wird immer lauter, und eine potenzielle Nachfolgerin steht bereits in den Startlöchern: Sophia Thomalla.

„Kampf der Realitystars“: Sender ignoriert Kritik

Bekannt für ihre schlagfertige Art und ihre souveräne Präsenz in der Dating-Show „Are You The One?“, scheint die kesse Thomalla wie gemacht für die Rolle der Moderatorin bei „Kampf der Realitystars“. Ihre Fans sind jedenfalls überzeugt, dass sie der Sendung neuen Schwung verleihen könnte. Doch obwohl die Rufe nach einem Wechsel unüberhörbar sind, zeigt sich der Sender bisher unbeeindruckt von der Fan-Kampagne.

Ob der Sender den Wünschen der Thomalla-Fans nachkommen wird, zeigt sich spätestens in der nächsten Staffel…