„Kampf der Realitystars“: Isi Glück wird deutlich – „Ist wie ein Autounfall“

Das Finale von „Kampf der Realitystars“ steht kurz bevor. Die diesjährigen Kandidaten haben in den letzten Wochen unter der Sonne Thailands um 40.000 Euro und den ehrenhaften Titel „Realitystar des Jahres 2024“ gekämpft.

Auch Isi Glück hat es bis in die finale Sendung geschafft. Im exklusiven Interview mit unserer Redaktion auf Mallorca lässt die Partyschlager-Künstlerin ihre Zeit in der RTL Zwei-Sendung noch einmal Revue passieren. Dabei zieht Isi Glück ein eindeutiges Fazit.

„Kampf der Realitystars“: Isi Glück über ihre Teilnahme

In der thailändischen Sala machte Isi Glück stets eine gute Figur. Vor allem bei ihren Konkurrenten war sie beliebt. Besonders zu einer Person hat sie einen guten Draht gehabt. „Ich habe mich bei „Kampf der Realitystars“ am besten mit Calvin verstanden. Wir sind einfach auf einer Wellenlänge, nehmen uns selbst nicht so ernst und haben immer Spaß zusammen gehabt. Abends haben wir dann auch mal gut einen getrunken und gefeiert“, erzählt die 33-Jährige.

Weiter sagt sie: „Kampf der Realitystars war schon das geilste Format. Es war vor allem eine große Herausforderung. Ich habe auch ganz kurz überlegt, ob ich es machen soll oder nicht. Es sind immerhin drei Wochen in Thailand, man weiß nicht, mit wem man da zusammengesteckt wird. Aber letztendlich war es eine tolle Erfahrung und ich würde es immer wieder machen.“ Doch wie war die Resonanz von außen?

„Viele vom Ballermann können damit nichts anfangen“

Zu Beginn der Sendung waren zahlreiche Menschen aus ihrem Umfeld skeptisch hinsichtlich ihrer Teilnahme – und das aus einem ganz bestimmten Grund. „Viele vom Ballermann können damit nichts anfangen und andersrum.“

Doch das hat sich schnell gelegt, so Isi Glück: „Mittlerweile habe ich ein sehr gutes Feedback. Die Leute verfolgen es dann doch. Das ist wie ein Autounfall – man will nicht hingucken und tut es am Ende doch.“

RTL2 zeigt die neuen Folgen von „Kampf der Realitystars“ immer mittwochs um 20.15 Uhr im TV-Programm. Bei RTL Plus gibt es die Folgen immer eine Woche vorher.