„Kampf der Realitystars“: Neue Kandidaten sorgen für Ärger – „Lass es nicht DIE sein“

„Kampf der Realitystars“ beglückt begeisterte Zuschauer nun schon zum fünften Mal mit jeder Menge Drama, Herausforderungen und Streitigkeiten unter den Kandidaten. Das Ziel unter den Palmen Thailands: der Sieg und die Prämie von 50.000 Euro. Die Mittwochabend-Ausgabe der RTL2-Show sorgt für frischen Wind am Strand. Denn es steht der Einzug von zwei neuen Promis bevor. Vor allem eine Teilnehmerin hat Angst vor der Ankunft einer ganz bestimmten Person.

Das allwöchentliche Format „Kampf der Realitystars“ möchte seine Promis am Morgen so richtig in Fahrt bringen. Unter Anleitung von Isi Glück dürfen die Kandidaten zeigen, wie viel Hüftschwung sie beim Aerobic draufhaben. Doch die Sportstunde wird schnell von der Ankunft eines neuen Bootes unterbrochen, das Frischfleisch auf die Insel schippert. Der Aufruhr ist groß um die Ankunft eines neuen RTL2-Stars. Doch eins steht schonmal fest: DIESE Person soll es auf gar keinen Fall werden. Die Rede ist von Jasmin Herren, die Ex von Annemies Bruder Willi Herren, der 2021 verstarb.

+++RTL2: TV-Hammer um „Köln 50667“! Es ist das Ende einer Ära +++

„Bitte, lass das nicht die eine sein“, fürchtet Annemie. „Ich hab immer Angst vor bösen Menschen“, teilt sie Maurice mit. Streitigkeiten zwischen Herrens getrennt lebender Frau Jasmin und seiner Familie sorgten vor einigen Jahren immer wieder für Schlagzeilen. Ein Grund mehr für Willis Schwester, dort nicht auf seine ehemalige Partnerin zu treffen.

Doch kurze Zeit später darf man schon wieder aufatmen. Der Neuankömmling entpuppt sich als Colleen Schneider, die bereits in mehreren TV-Shows wie „Der Bachelor“ oder „The Mole“ zu sehen war. „Kampf der Realitystars“ sei für sie nun aber „das größte Format“. Als amtierende Psychologin bietet sie Maurice und Aleks direkt ihre Hilfe an, die Fehde zwischen ihnen beiseitezulegen. Die RTL2-Stars lehnen erstmal dankend ab und konzentrieren sich bereits auf die zweite Kandidatin, die ebenfalls als Neuankömmling die Insel betritt.

Die zweite RTL2-Kandidatin stellt sich am Mittwochabend als Gisele Oppermann heraus. „Kampf der Realitystars“ stellt auch die erfahrene TV-Ikone auf die Probe. „Das ist das erste Format, in dem ich für Sendezeit kämpfen muss!“ Wie sich die neuen Bewohner am thailändischen Strand schlagen werden, zeigt sich wohl demnächst.