Bürgergeld-Mutter will in die USA – ihr Sohn muss dafür die Schule schwänzen

„Hartz und herzlich“-Protagonistin Janni plant Großes. Die Bürgergeld-Empfängerin will mit ihrem 16-jährigen Sohn Quentin in die USA auswandern. Doch der Plan sorgt für Aufsehen, denn Quentin soll drei Monate von der Schule befreit werden.

Janni lebt von staatlicher Unterstützung, doch das hält sie nicht von ihren Träumen ab. Ihr Vater lebt in den USA, und nach einem Besuch dort hat sie beschlossen, dorthin auszuwandern. Obwohl sie weder Geld noch Job hat, will sie das Risiko eingehen.

Bürgergeld-Empfängerin will auswandern

Quentin besucht noch die Schule, doch Janni sieht darin kein Hindernis. Sie plant, drei Monate in den USA zu verbringen, um sich dort einzuleben. Dafür soll Quentin vom Unterricht freigestellt werden. Doch eine solche Befreiung ist nur unter besonderen Voraussetzungen möglich. Ein längerer Urlaub passt da nicht unbedingt ins Bild.

Um ihren Traum zu finanzieren, plant Janni, ihre Möbel zu verkaufen. Der Trip in die USA bedeutet, dass sie ihr Leben in Deutschland hinter sich lassen muss. Urlaube sind für „Hartz und herzlich“-Teilnehmer selten, doch die Bürgergeld-Empfängerin setzt alles auf eine Karte. Ob der Traum von einem neuen Leben in den USA in Erfüllung geht?

Die Entscheidung, ihren Sohn aus der Schule zu nehmen, wird nicht einfach sein. Schließlich ist Bildung wichtig, und die Freistellung könnte rechtliche Schwierigkeiten mit sich bringen. Doch Janni ist entschlossen, ihren Plan durchzuziehen. Ob die Auswanderung gelingt, bleibt abzuwarten.

